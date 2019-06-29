"Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру

В прошлом сезоне Бондаренко провел за "горняков" только один матч

Валерий Бондаренко. Фото: vitoriasc.pt.

Украинский защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в аренде в португальском клубе "Витория Гимарайнш", который ранее тренировал новоиспеченный наставник чемпионов Украины Луиш Каштру. Бондаренко прибыл в клуб в пятницу, а уже сегодня проведет первую тренировку с новым коллективом.

Бондаренко пополнил состав "Шахтера" прошлой зимой, перейдя из "Александрии", но за полгода в "Шахтере" 25-летний защитник провел только один матч. Правда, этому поспособствовала травма.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" взял на сборы в Германию двух чемпионов мира. Луиш Каштру взял на сбор команды 28 футболистов, в том числе двух триумфаторов молодежного чемпионата мира.

А еще три победителя ЧМ-2019 U-20 отправились в аренду в "Мариуполь", которому скоро стартовать в отборе Лиги Европы. Кащук, Чех и Корниенко на год отправляются в Мариуполь.

Также мы писали, что бывший защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо". Он достался москвичам бесплатно, так как контракт с "горняками" завершился. Также перед этим в российский Рубин перебрался экс-"горняк" Олег Данченко.

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