"Шахтер" отдал защитника в аренду аутсайдеру чемпионата России
Ранее Данченко играл в России в составе "Анжи"
Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком красноярского "Енисея", выступающем в Премьер-лиге России. Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019, сообщает официальный сайт клуба.
Олег Данченко – универсальный фланговый игрок – выступает на позиции правого защитника, также может сыграть в полузащите и на левом фланге обороны. На его счету 77 матчей в украинской Премьер-лиге за одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер". В этом сезоне на счету Данченко 12 матчей во всех турнирах и одна результативная передача.
В сезоне 2017/2018 выступал в России за махачкалинский "Анжи" – в 29 матчах на его счету 3 гола и 5 голевых передач.
"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 10 баллов после 17 матчей.
В начале недели Ярослав Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит". В донецком клубе он отыграл почти 10 сезонов, будучи одним из столпов обороны. Выиграл 19 титулов с "оранжево-черными".
Напомним, что впервые в истории в составе легендарного шотландского клуба "Селтик" будет играть украинец. Украинский полузащитник Марьян Швед подписал контракт с "Селтиком", но останется в "Карпатах" до конца сезона.
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