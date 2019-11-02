"Шахтер" открыл во Львове тренировки для детей с инвалидностью

Витао / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Во Львове стартовали инклюзивные тренировки для детей с инвалидностью. Занятия реализуются в партнерстве Shakhtar Social и Parimatch Foundation, объединивших усилия в рамках своих проектов "Давай, играй!" и "Так, я можу!". Сообщается, что тренировки для 120 детей проходят в Киеве, Харькове, Львове и Полтаве.

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В начале октября тренировки для детей с ментальными и физическими нарушениями развития в Киеве открыли Сергей Болбат и Николай Матвиенко, а 2 ноября во Львове, в день игры чемпионата Украины с "Карпатами", в гости к детям приехал защитник "Шахтера" Витао. Мероприятие состоялось в спортзале школы № 95.

Бразилец принял участие в тренировке и показал несколько футбольных приемов, сфотографировался с детьми и вместе с представителем Parimatch Foundation вручил ребятам подарки.

"Всегда важно проводить такие встречи. Мне было приятно поиграть с детьми, чему-то научить, показать им что-то новое и подарить радость. Я очень доволен!" – сказал Витао.

Инна Хмызова, директор Shakhtar Social:

"У Shakhtar Social и Parimatch Foundation одно видение будущего. Мы создаем условия, чтобы дети, независимо от физических и ментальных способностей, могли играть в футбол. С тренерами, необходимым инвентарем и оборудованием, а главное – бесплатно".

Вадим Мисюра, представитель Parimatch Foundation в Украине:

"Для Parimatch Foundation развитие спорта для детей с инвалидностью является важнейшим направлением деятельности. И мы рады сегодня продолжить эстафету тренировок во Львове в рамках нашей программы "Так, я можу!". Уверен, что такие инклюзивные тренировки помогут социализировать детей".

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