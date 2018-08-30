"Шахтер" отобрал в Черновцах 10 детей в Академию клуба

29 августа на стадионе "Буковина" в Черновцах состоялся детский турнир Talent Day

В мероприятии фонда Shakhtar Social приняли участие 96 мальчиков 2005 и 2006 года рождения из 7 областей страны (Черновицкая, Тернопольская, Одесская, Винницкая, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская). По формату соревнований ребята были распределены на 6 групп по 16 человек и провели игры 4 на 4 со сменой составов в каждом туре.

Показать свой талант

Базовые правила и принципы Talent Day уже давно отработаны, поскольку ранее такие же мероприятия состоялись в Харькове, Львове и Мариуполе. На каждой площадке участники получают очки в зависимости от общего итога матча и индивидуальных показателей, в частности забитых мячей.

Лучшим по баллам стал 13-летний Артем Нурдинов из Черновцов. Также призовые места заняли Андрей Зегря, Кирилл Олейник, Тимофей Симков, Никита Годовалец и Игорь Литяцкий. Все победители получили подарки от клуба.

"Все очень понравилось! Много сильных ребят, было интересно с ними играть, – делится впечатлениями Артем Нурдинов. – Рад, что одержал победу. Кроме учебы все свободное время посвящаю футболу, продолжаю тренироваться и мечтаю когда-нибудь выступать за "Шахтер".

Просмотр в Академии

Шанс попасть в Академию чемпиона страны – один из главных стимулов для всех участников Talent Day. За соревнованиями в городах внимательно следят скауты "оранжево-черных".

"Прекрасный регион, с каждым мероприятием все больше талантливых детей. Были неплохие ребята из Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской и Львовской областей, – рассказывает селекционер Академии "горняков" Иван Коцюба. – Мы отметили десятерых, двое-трое очень способны – станем поэтапно приглашать их на просмотр. В первую очередь юные игроки должны быть умными, думать на поле. С другой стороны, мы смотрим на технику, скоростные данные и работу с мячом. Да, в Академию попадут не все, однако лучшие смогут попробовать силы и проявить себя. Для детей такие мероприятия – настоящий праздник!"

В июле по результатам турнира Shakhtar Talent Day в Мариуполе в Академию "Шахтера" был принят 13-летний Максим Деркач из Черноморска (Одесская область). Он уже приступил к тренировкам с командой U14.

Следующий Talent Day пройдет в Запорожье.

Напомним, что сегодня "Шахтер" узнает с кем сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов.