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"Шахтер" отправился на край Европы на матч против "Бенфики"

25 февраля, 15:35

Максим Мельник

Делегация "горняков" отправилась в Португалию за двое суток до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Во вторник днем делегация "Шахтера" из аэропорта Борисполь отправилась в столицу Португалии Лиссабон, который находится в 40 км от "Края Европы" – Мыса Рока, самой западной точки континентальной Европы. Там на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" (вмещает 65 тысяч зрителей) в четверг "горняки" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Напомним, что первая игра, которая прошла в Харькове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1.

В Португалию наставник "Шахтера" Луиш Каштру взял 21 футболиста:

  • Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
  • Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондаренко
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Евгений Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо
  • Нападающий: Жуниор Мораес

Прилет в Португалию запланирован в 18:30 по местному времени, в Украине будет уже 20:30. Сразу по прилету команда заселится в отель Intercontinental в самом центре Лиссабона.

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На следующий день, 26 февраля, запланирована пресс-конференция Луиша Каштру и одного из игроков команды (начало в 19:15 по киевскому времени), а в 20:00 футболисты "Шахтера" опробуют газон местного стадиона и проведут последнюю перед матчем тренировку. Пресс-конференция тренера "Бенфики" Бруну Лажи стартует в 21:00.

Матч "Бенфика" – "Шахтер" пройдет в четверг, 27 февраля, и начнется в 22:00, а на нашем сайте будет доступен онлайн встречи с яркими фото и видео-повторами. В Украину футболисты вернутся на следующий день после поединка, ориентировочное время прилета в Борисполь – 18:00 пятницы, 28 февраля.

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Обзор первого матча "Шахтер" – "Бенфика" 2:1

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Лиссабон

Источник: Сегодня|Спорт

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