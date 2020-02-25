"Шахтер" отправился на край Европы на матч против "Бенфики"

Во вторник днем делегация "Шахтера" из аэропорта Борисполь отправилась в столицу Португалии Лиссабон, который находится в 40 км от "Края Европы" – Мыса Рока, самой западной точки континентальной Европы. Там на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" (вмещает 65 тысяч зрителей) в четверг "горняки" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Напомним, что первая игра, которая прошла в Харькове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1.
В Португалию наставник "Шахтера" Луиш Каштру взял 21 футболиста:
- Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
- Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондаренко
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Евгений Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо
- Нападающий: Жуниор Мораес
Прилет в Португалию запланирован в 18:30 по местному времени, в Украине будет уже 20:30. Сразу по прилету команда заселится в отель Intercontinental в самом центре Лиссабона.
На следующий день, 26 февраля, запланирована пресс-конференция Луиша Каштру и одного из игроков команды (начало в 19:15 по киевскому времени), а в 20:00 футболисты "Шахтера" опробуют газон местного стадиона и проведут последнюю перед матчем тренировку. Пресс-конференция тренера "Бенфики" Бруну Лажи стартует в 21:00.
Матч "Бенфика" – "Шахтер" пройдет в четверг, 27 февраля, и начнется в 22:00, а на нашем сайте будет доступен онлайн встречи с яркими фото и видео-повторами. В Украину футболисты вернутся на следующий день после поединка, ориентировочное время прилета в Борисполь – 18:00 пятницы, 28 февраля.
Читайте также: Основной защитник "Бенфики" восстановился к матчу против "Шахтера" в Лиге Европы
Обзор первого матча "Шахтер" – "Бенфика" 2:1
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк