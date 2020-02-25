"Шахтер" отправился на край Европы на матч против "Бенфики"

Делегация "горняков" отправилась в Португалию за двое суток до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Во вторник днем делегация "Шахтера" из аэропорта Борисполь отправилась в столицу Португалии Лиссабон, который находится в 40 км от "Края Европы" – Мыса Рока, самой западной точки континентальной Европы. Там на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" (вмещает 65 тысяч зрителей) в четверг "горняки" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики". Напомним, что первая игра, которая прошла в Харькове, завершилась победой "Шахтера" со счетом 2:1.

В Португалию наставник "Шахтера" Луиш Каштру взял 21 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин Защитники: Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондаренко

Додо, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Исмаили, Валерий Бондаренко Полузащитники: Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Евгений Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо

Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Майкон, Маркос Антонио, Тайсон, Евгений Коноплянка, Марлос, Тете, Фернандо Нападающий: Жуниор Мораес

Прилет в Португалию запланирован в 18:30 по местному времени, в Украине будет уже 20:30. Сразу по прилету команда заселится в отель Intercontinental в самом центре Лиссабона.

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На следующий день, 26 февраля, запланирована пресс-конференция Луиша Каштру и одного из игроков команды (начало в 19:15 по киевскому времени), а в 20:00 футболисты "Шахтера" опробуют газон местного стадиона и проведут последнюю перед матчем тренировку. Пресс-конференция тренера "Бенфики" Бруну Лажи стартует в 21:00.

Матч "Бенфика" – "Шахтер" пройдет в четверг, 27 февраля, и начнется в 22:00, а на нашем сайте будет доступен онлайн встречи с яркими фото и видео-повторами. В Украину футболисты вернутся на следующий день после поединка, ориентировочное время прилета в Борисполь – 18:00 пятницы, 28 февраля.

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Обзор первого матча "Шахтер" – "Бенфика" 2:1

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