"Шахтер" перед матчем с "Черноморцем" устроит болельщикам Sweet Fest

Фан-фестиваль на стадионе "Металлист" начнет свою работу за полтора часа до старта поединка

23 сентября в Харькове донецкий "Шахтер" в рамках 9-го тура Премьер-лиги примет одесский "Черноморец" Игра на ОСК "Металлист" начнется в 17:00. В день матча на стадионе будет проходить Sweet Fest. Болельщиков ждут бесплатные сладости для детей, новые футбольные аттракционы, музыкальная программа, шоу танцоров, живое исполнение гимна и многое другое.

Фан-фестиваль начнет свою работу за полтора часа до поединка – в 15:30. Участие в программе гарантировано при покупке билетов в секторы 20-29 ("Семейный сектор" и "Восток").

Приобрести билеты на матч "Шахтер" – "Черноморец" можно в кассах стадиона, на официальном сайте "горняков", в мобильном приложении Shakhtar Tickets, на сайтах-партнерах клуба, а также в розничной торговой сети Харькова. Стоимость – от 40 грн.

Студентам в кассах ОСК "Металлист" предоставляется скидка 30% на билеты категории Standard, детям – 50% в "Семейный сектор".

Ранее "горняки" начали продажу на второй домашний поединок в еврокубке. Билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов: от 150 до 6000 гривен. Приоритетную возможность купить билет на матч с чемпионами Англии получат фанаты, купившие тикет на игру против "Черноморца" или "Лиона".

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться.