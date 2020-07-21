"Шахтер" передал аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом больницам Харьковской области

21 июля Харьковскому областному клиническому диспансеру радиационной защиты населения были переданы 2 современных аппарата ИВЛ. Еще одним адресатом помощи сегодня стала Чугуевская центральная районная больница. Это медучреждение имеет статус опорного: в нем лечат пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирус" со всего района. Доктора также получили аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и ФК "Шахтер". Кроме того, медикам отделений интенсивной терапии в обоих городах вручена медицинская одежда, изготовленная по спецзаказу.

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"Футбольный клуб "Шахтер" уже третий год проводит свои домашние матчи в Харькове. Поэтому для нас особенно важно, что вместе с Фондом Рината Ахметова мы можем помочь городу в борьбе с коронавирусом. Также мы передали один аппарат ИВЛ больнице в Чугуеве. Это уже шестой аппарат, который получают медицинские учреждения Харькова и Харьковской области. Надеемся, оборудование поможет эффективно бороться с вирусом. Хочу еще раз поблагодарить врачей, продолжающих делать невероятное – спасать жизни. Спасибо за ваши золотые руки, за чуткое сердце и за высокий профессионализм", – цитирует Юрия Свиридова сайт "Шахтера".

"Для Фонда Рината Ахметова помощь системе здравоохранения всегда была одним из приоритетов задолго до пандемии, – отметила Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда. – В феврале этого года Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы Фонда, ФК "Шахтер", "Метинвеста" и других бизнесов SCM для помощи Украине, выделив 300 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Этот проект стал частью программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С начала пандемии аппараты ИВЛ были определены Минздравом в числе первоочередных потребностей медучреждений страны. Без них невозможно спасти жизнь больного с тяжелыми осложнениями COVID-19. Фонд закупил более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса – это вклад в модернизацию украинской системы здравоохранения. Такие аппараты будут актуальны много лет и необходимы для оказания помощи тяжелым больным".

Директор харьковского диспансера Ирина Пирогова подчеркнула значимость оказанной помощи в борьбе с эпидемией:

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"Спасибо Фонду Рината Ахметова за предоставленную возможность работать с новым, современным оборудованием. Оказывая помощь больным коронавирусом, мы прочувствовали, насколько наша материально-техническая база и аппараты ИВЛ нуждаются в обновлении. Современные аппараты высокого класса помогут нашим медикам решить много проблем, повысить эффективность лечения и борьбы с этой болезнью".

Главный врач Чугуевской центральной районной больницы Вячеслав Грушка отметил, что современный аппарат крайне необходим медикам:

"Спасибо большое Ринату Ахметову, его Фонду и ФК "Шахтер" за понимание и поддержку в это тяжелое время, когда медицина требует больших вложений. Благодаря таким людям, как Ринат Ахметов, другим меценатам и нашему коллективу мы этот вирус победим".

Добавим, что с начала пандемии современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

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