"Шахтер" – первый после "Ливерпуля": рейтинг отрыва лидеров в ТОП-10 лиг Европы

Только у команды Юргена Клоппа больший отрыв от преследователей по чемпионату, чем у "горняков"

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

Победа "Ливерпуля" над "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко в отложенном матче чемпионата Англии со счетом 2:0, добытая в среду вечером, укрепила команду Юргена Клоппа не только в статусе лидера чемпионата Англии, но и клуба с наибольшим отрывом от преследователей в ведущих национальных лигах Старого Света.

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Среди ТОП-10 лиг Европы именно в Англии на данный момент существует наибольшее отставание второй команды от лидера турнирной таблицы. "Манчестер Сити" уступает "Ливерпулю" 19 очков!

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Второе место в этом рейтинге занимает Премьер-лига Украины, где "Шахтер" опережает "Динамо" на 14 очков. По 10 баллов отрыва имеют лидеры в чемпионатах России и Франции, а самая большая интрига – в Германии, где "Бавария" отстает от "Лейпцига" всего на один балл.

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Между тем по три очка отставания от лидера – в чемпионатах Испании ("Реал" опережает "Барселону"), Нидерландов ("Аякс" впереди "Алкмаара") и Италии ("Ювентус" превосходит "Интер").

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