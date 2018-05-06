"Шахтер" подарил 63 мяча воспитанникам клуба "Металлист 1925"

Юные футболисты получили профессиональные мячи, каждый из которых стоит более двух тысяч гривен

В перерыве матча 30 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Заря" (2:1 видео голов) защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко и коммерческий директор "горняков" Дмитрий Кириленко вручили 63 профессиональных футбольных мяча NIKE ORDEM 5 OMB общей стоимостью почти 134 тысячи гривен юным воспитанникам футбольного клуба "Металлист 1925".

"Для нас это очень большой подарок! Все-таки мячи последнего поколения, которыми играют профессиональные футболисты. Уверен, дети будут в восторге!" – рассказал тренер детской команды ФК "Металлист 1925" Сергей Осадчий.

Напомним, 14 апреля матч между "Шахтером" и "Динамо" (0:1) на стадионе "Металлист" посетили 26 679 болельщиков. По 5 гривен с каждого проданного билета "Шахтер" решил направить на развитие детского футбола в Харькове.

Напомним, что "Шахтер" после победы над "Зарей" увеличил отрыв от киевского "Динамо" до пяти балов. Напомним, "Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем" дома. Для оформления золотых медалей "горнякам" хватит победы в следующем туре над "Вересом". В этом случае матч последнего тура против "Динамо" не будет иметь турнирного значения.