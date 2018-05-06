"Шахтер" подарил 63 мяча воспитанникам клуба "Металлист 1925"

Вчера, 11:50

Юные футболисты получили профессиональные мячи, каждый из которых стоит более двух тысяч гривен

&quot;Шахтер&quot; подарил 63 мяча воспитанникам клуба &quot;Металлист 1925&quot;. Фото shakhtar.com
"Шахтер" подарил 63 мяча воспитанникам клуба "Металлист 1925". Фото shakhtar.com

В перерыве матча 30 тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Заря" (2:1 видео голов) защитник "оранжево-черных" Николай Матвиенко и коммерческий директор "горняков" Дмитрий Кириленко вручили 63 профессиональных футбольных мяча NIKE ORDEM 5 OMB общей стоимостью почти 134 тысячи гривен юным воспитанникам футбольного клуба "Металлист 1925".

"Для нас это очень большой подарок! Все-таки мячи последнего поколения, которыми играют профессиональные футболисты. Уверен, дети будут в восторге!" – рассказал тренер детской команды ФК "Металлист 1925" Сергей Осадчий.

0008_116

Напомним, 14 апреля матч между "Шахтером" и "Динамо" (0:1) на стадионе "Металлист" посетили 26 679 болельщиков. По 5 гривен с каждого проданного билета "Шахтер" решил направить на развитие детского футбола в Харькове.

Напомним, что "Шахтер" после победы над "Зарей" увеличил отрыв от киевского "Динамо" до пяти балов. Напомним, "Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем" дома. Для оформления золотых медалей "горнякам" хватит победы в следующем туре над "Вересом". В этом случае матч последнего тура против "Динамо" не будет иметь турнирного значения.

0009_108
Харьков, мяч, Шахтер Донецк, Металлист 1925

Вы сейчас просматриваете новость ""Шахтер" подарил 63 мяча воспитанникам клуба "Металлист 1925"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...