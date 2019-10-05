"Шахтер" поддержал тренировки по футболу для детей с инвалидностью

Инклюзивные тренировки для 120 детей будут проходить в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове

Первые тренировки стартовали в Киеве

Два благотворительных фонда объединили усилия в рамках своих проектов "Давай, играй!" (Shakhtar Social) и "Так, я можу!" (Parimatch Foundation). Инклюзивные тренировки для 120 детей будут проходить в Киеве, Харькове, Полтаве и Львове. В каждом городе будут функционировать две группы по 15 детей с ментальными и физическими нарушениями развития.

В субботу, 5 октября, на площадке "Гимназии А+" в Киеве состоялось открытие совместного проекта. Футболисты "Шахтера" Сергей Болбат и Николай Матвиенко приехали в гости к детям, поиграли с ними в футбол и приняли активное участие в тренировке.

"Получили удовольствие и массу прекрасных впечатлений! Все дети в форме "Шахтера", бегают и радуются, играют в футбол, а это самое главное, – сказал Николай Матвиенко. – Хорошо, что ФК "Шахтер" помогает ребятам, – это правильный подход. Знаю, что площадки открылись в 4 городах. Мы будем приезжать к детям и дарить им положительные эмоции!"

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По окончании мероприятия Матвиенко и Болбат вручили подарки от Shakhtar Social, сфотографировались со всеми желающими и раздали автографы.

"У "Давай, играй!" прекрасные результаты. Проект все время расширяется. Дети очень любят футбол, благодаря игре они лучше социализируются и идут вперед. А эмоция от возможности побегать с профессиональным футболистом одна – счастье. Ребята на каждой тренировке спрашивают, скоро ли приедут игроки "Шахтера", для них это долгожданный и радостный день", – отметил детский тренер Максим Крупенин.

Вниманию детей и их родителей! Желающие заниматься футболом в инклюзивных группах могут обратиться в Shakhtar Social по электронной почте letsplay@shakhtar.com.





"Мы создаем условия, чтобы дети, независимо от физических и ментальных способностей, могли играть в футбол. С тренерами, необходимым инвентарем и оборудованием, а главное – бесплатно", – прокомментировала старт партнерства директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Отметим, что в Киеве и Харькове группы проекта являются дополнительными, а в Полтаве и Львове футбольные тренировки для детей с инвалидностью будут реализованы впервые.

Во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" обыграл "Аталанту":

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