"Шахтер" подготовил эксклюзивную видеотрансляцию событий вокруг матча с "Динамо"

"Горняки" покажут разминку, выход команды на поле и дадут возможность фанатам узнать мнение эксперта

"Шахтер" подготовил эксклюзивную видеотрансляцию событий вокруг матча с "Динамо" 2019-04-07T10:59:00+03:00 Футбол "Горняки" покажут разминку, выход команды на поле и дадут возможность фанатам узнать мнение эксперта

7 апреля состоится матч Шахтер – Динамо

В воскресенье, 7 апреля, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится четвертьфинал Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевском "Динамо" Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте уже есть трансляция "Шахтер" – "Динамо" в виде текстового онлайна, где будут доступны видео всех голов и описание опасных моментов.

Также сюрприз своим болельщикам подготовил "Шахтер". Впервые "Шахтер" покажет в прямом эфире все происходящее вокруг топ-матча. Эфир начнется сразу по прибытии команды на ОСК "Металлист". Болельщики узнают мнение экспертов, увидят разминку "оранжево-черных" и выход на поле, а после стартового свистка смогут на протяжении всей игры следить за эмоциями Паулу Фонсеки, тренерского штаба и скамейки запасных.

Всем зарегистрированным пользователям официального сайта "Шахтера" доступен прямой эфир в разделе Live. Также по окончании поединка можно будет увидеть пресс-конференции Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича на официальных страницах клуба в Facebook и YouТube.

Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".

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