"Шахтер" подготовил эксклюзивную видеотрансляцию событий вокруг матча с "Динамо"
"Горняки" покажут разминку, выход команды на поле и дадут возможность фанатам узнать мнение эксперта
В воскресенье, 7 апреля, в Харькове на стадионе "Металлист" состоится четвертьфинал Кубка Украины между донецким "Шахтером" и киевском "Динамо" Матч начнется в 17:00, а на нашем сайте уже есть трансляция "Шахтер" – "Динамо" в виде текстового онлайна, где будут доступны видео всех голов и описание опасных моментов.
Также сюрприз своим болельщикам подготовил "Шахтер". Впервые "Шахтер" покажет в прямом эфире все происходящее вокруг топ-матча. Эфир начнется сразу по прибытии команды на ОСК "Металлист". Болельщики узнают мнение экспертов, увидят разминку "оранжево-черных" и выход на поле, а после стартового свистка смогут на протяжении всей игры следить за эмоциями Паулу Фонсеки, тренерского штаба и скамейки запасных.
Всем зарегистрированным пользователям официального сайта "Шахтера" доступен прямой эфир в разделе Live. Также по окончании поединка можно будет увидеть пресс-конференции Паулу Фонсеки и Александра Хацкевича на официальных страницах клуба в Facebook и YouТube.
Ранее Александр Сопко прокомментировал предстоящий матч "Шахтера" с киевлянами: "Перспектива остаться без трофеев – весомый раздражитель для "Динамо".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" подготовил эксклюзивную видеотрансляцию событий вокруг матча с "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марлос в строю: "Шахтер" прибыл в Харьков на суперматч против "Динамо"
"Горняки" прибыли в Харьков за день до матча Кубка Украины
Юрий Максимов о матче "Шахтер" – "Динамо": "В Украине только две команды и осталось"
Бывший футболист киевского "Динамо", а сейчас футбольный тренер – о противостоянии наших грандов в четвертьфинале Кубка Украины
Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками"
"Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", – говорит экс-капитан "горняков"
Более 30 тысяч болельщиков ожидается на "украинском класико" в Харькове
Четвертьфинальный поединок Кубка Украины пройдет в воскресенье на стадионе "Металлист"