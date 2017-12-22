"Шахтер" поднял флаг Украины над "Донбасс Ареной"

В донецком клубе показали мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют"

В преддверии новогодних праздников "Шахтер" представил болельщикам мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют".

Главными героями анимационной ленты стали Грай, Око и Тур – в уходящем 2017 году легендарным персонажам исполняется 50 лет. Над новинкой в течение двух месяцев работали специалисты студии Baraban, обладающей правами на образы казаков. В производстве были задействованы 13 человек.

По словам исполнительного продюсера студии Евгения Татаринова, казаки остаются любимыми национальными мультперсонажами в Украине. В анимации представлены игроки "Шахтера" Тайсон, Андрей Пятов, Дарио Срна и главный тренер Паулу Фонсека.

"Мультфильм является новогодним подарком болельщикам", – говорится в сообщении на официальном сайте "Шахтера".

Напомним, что "Шахтер" в эти дни показывает шоу "Верю не верю", в котором футболисты и тренеры команды соревнуются в знании своих одноклубников. На данный момент проходит стадия 1/8 финала.

Ранее стало известно, что "Шахтер" ко второй части сезона будет готовиться в Турции и Дубае. Первый официальный матч 2018 года "Шахтер" проведет в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Встреча состоится 21 февраля в Харькове.