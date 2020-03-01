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"Шахтер" поднялся на одну строчку в клубном рейтинге УЕФА, Динамо – на 25 месте

1 марта, 14:42

Лидирует в рейтинге мадридский "Реал"

Донецкий "Шахтер" поднялся на 18-е место в обновленном клубном рейтинге УЕФА, опередив португальский "Порту". В 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" одолел португальскую "Бенфику", а "Порту" вылетел от немецкого "Байера". Киевское "Динамо" опустилось на 25-е место, пропустив вперед себя леверкузенский "Байер". Киевляне покинули Лигу Европу еще после группового раунда.

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Рейтинг украинских клубов:

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  • 18. "Шахтер" (75 очков)
  • 25. "Динамо" (55 очков)
  • 113. "Заря" (12,5 очка)
  • 164/165. "Александрия" (6,8 очка)
  • 164/165. "Мариуполь" (6,8 очка)

Лидирует в рейтинге мадридский "Реал", на втором месте – каталонская "Барселона".

ТОП-10 рейтинга клубов УЕФА:

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  1. "Реал" (Испания) – 134,0
  2. "Барселона" (Испания) – 124,0
  3. "Бавария" (Германия)- 123,0
  4. "Атлетико" (Испания) – 123,0
  5. "Ювентус" (Италия) – 115,0
  6. "Манчестер Сити" (Англия) – 112,0
  7. "ПСЖ" (Франция) – 102,0
  8. "Ливерпуль" (Англия) – 99,0
  9. "Арсенал" (Англия) – 91,0
  10. "МЮ" (Англия) – 90,0

В следующем раунде Лиги Европы "Шахтер" сразятся с немецким "Вольфсбургом". Первый матч состоится на выезде 12 марта, а билеты на ответную игру "Шахтер" – "Вольфсбург" уже в продаже по цене от 50 гривен.

Смотрите обзор суперматча "Бенфика" – "Шахтер", который завершился сверхрезультативной ничьей:

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УЕФА Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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