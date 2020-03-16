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"Шахтер" показал, как выглядят пустые трибуны на матче Лиги Европы и какая царит атмосфера

16 марта, 21:31

Елена Павлова, Максим Мельник

На видео хорошо видно, как рефери обращался за помощью к системе VAR

Донецкий "Шахтер" впервые показал, как выглядела его выездная встреча в Лиге Европы с "Вольфсбургом" глазами ее непосредственного участника. Напомним, что в первом матче 1/8 финала в Германии "горняки" вырвали победу у немцев в поединке с двумя нереализованными пенальти со счетом 2:1.

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Напомним, что из-за пандемии коронавируса "Вольфсбург" и "Шахтер" играли без зрителей. Причем на трибуны не допускались не только болельщики, но также и представители СМИ. Поэтому вживую увидеть матч с трибун могли только официальные представители клубов и трансляторы турнира. В своем видео "Шахтер" показал как выглядят пустые трибуны на матче Лиги Европы и какая атмосфера царила на "Фольксваген-Арене" без зрителей. А также, как рефери обращался за помощью к системе VAR.

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Ранее мы сообщали, что "Шахтер" объявил о переносе повторного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом". Донецкий клуб получил соответствующее письмо от УЕФА. Ответная игра "горняков" с немецкой командой должна была состояться в ближайший четверг, 19 марта, в Харькове. Но ее перенесли. Решение о дате проведения матча будет вынесено позже.

Смотрите полный обзор матча "Вольфсбург" — "Шахтер" – 1:2

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видео Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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