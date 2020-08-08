"Шахтер" покорил особый голевой рубеж в сезоне 2019/2020

Донецкая команда продолжает выступления в Лиге Европы и может пополнить свой баланс

Драматическая победа "Шахтера" над "Вольфсбургом" позволила чемпиону Украины не только пробиться в четвертьфинал еврокубка, но и достичь приятной отметки. В сезоне 2019/2020 "оранжево-черные" забили уже ровно 100 мячей, сообщил официальный сайт "Шахтера".

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В сезоне, который еще не завершился, под руководством тренерского штаба Луиша Каштру донецкая команда забила 80 мячей в чемпионате Украины, 10 – в Лиге Европы, восемь – в Лиге чемпионов, по одному – в Кубке и Суперкубке страны. Для достижения сотни команде понадобилось 44 поединка при средней результативности 2,3 гола за игру.

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Интересно, что ровно четверть точных ударов совершил лучший бомбардир Жуниор Мораес – 25. А самым результативным в сезоне оказался прошлогодний матч "Шахтера" с "Колосом", когда "горняки" победили со счетом 6:0. Впервые рубеж в 100 голов "Шахтер" преодолел под руководством Виктора Прокопенко – в сезоне-2000/01; тогда его подопечные забили 106 мячей. За 12 лет Мирчи Луческу в "Шахтере" коллектив достигал отметки в 100 и более голов пять раз.

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в концовке матча на НСК "Олимпийский":

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