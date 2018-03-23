"Шахтер" после "класико" с "Динамо" купит мячи для детских секций в Харькове

Часть средств от продажи билетов на матч "Шахтер" – "Динамо" будет направлена на развитие детского футбола в Харькове

Часть средств, вырученных от реализации билетов на матч "Шахтер" – "Динамо" в 27 туре чемпионата Украины, будут направлены на развитие детского футбола в Харькове.

14 апреля "Шахтер" встретится с киевским "Динамо". 5 гривен с каждого проданного билета на игру пойдут на поддержку детского футбола в Харькове. На всю сумму будут приобретены мячи для местных футбольных секций.

"Харьков – город с большими футбольными традициями. Здесь около 8 тысяч детей в возрасте до 12 лет постоянно занимаются футболом. Мы знаем, что у них есть высокая потребность в профессиональных мячах. Надеюсь, харьковчане посетят матч, ведь каждый купленный билет – это вклад в развитие футбола в городе", – отметил коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

Напомним, поединок "Шахтер" – "Динамо" состоится на стадионе "Металлист", который вмещает 40 тысяч зрителей. Таким образом, в случае аншлага организаторы смогут собрать около 200 тысяч гривен на поддержку детского футбола. На сайте "Шахтера" мячи продаются по цене от 600 гривен, так что при полной заполняемости трибун после "украинского класико" харьковские дети могут получить более 300 профессиональных мячей.

Отметим, что билеты на матч "Шахтер" – "Динамо" продаются по цене от 60 грн. "Шахтер" с 57 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, а "Динамо" отстает на шесть очков и занимает второе место.