"Шахтер" представил тренерский штаб Луиша Каштру

Помогать португальскому наставнику будут соотечественники и Дарио Срна

Сегодня донецкий "Шахтер" вышел из отпуска. "Горняки" начинают подготовку к сезону-2019/20 под руководством нового тренерского штаба во главе с Луишем Каштру. Ранее сообщалось, что легенда "Шахтера" Дарио Срна войдет в тренерский штаб Каштру. Порка же "горняки" представили других ассистентов португальского тренера.

Луиш Каштру

Главный тренер

Дата рождения: 03.09.1961

Место рождения: Мондройнш (Вила-Реал, Португалия)

Карьера тренера:

"Агеда" (1998–2000), "Мельяда" (2000/01), "Эстаррейа" (2001–2003), "Санжуаненсе" (2003/04), "Пенафиел" (2004–2006), Академия "Порту" (2006–2013), "Порту Б" (2013–2014), "Порту" (март – июнь 2014), "Порту Б" (2014–2016), "Риу Аве" (2016–2017), "Шавиш" (2017–2018), "Витория Гимарайнш" (2018–2019).

Витор Северино

Первый ассистент главного тренера

Дата рождения: 16.08.1983

Место рождения: Пениши (Лейрия, Португалия)

Несколько лет работал с юношами "Академики" (Коимбра) и "Порту". Был ассистентом Луиша Каштру в "Риу Аве", "Шавише" и "Витории Гимарайнш".

Филипе Селиккая

Ассистент главного тренера

Дата рождения: 19.01.1985

Место рождения: Алмада (Сетубал, Португалия)

Работал в юношеских командах "Белененсеша", "Алмады", "Бенфики", "Аль-Ахли" и "Спортинга". В двух прошедших сезонах был помощником Луиша Каштру в "Шавише" и "Витории Гимарайнш".

Жоау Брандау

Ассистент главного тренера

Дата рождения: 28.08.1982

Место рождения: Порту (Португалия)

Работал тренером по физподготовке с юношами "Порту" и "Падроэнсе", а также в "Академике" (Коимбра) и "Ароке". Позже вернулся в структуру "Порту", был ассистентом в команде Б. Возглавлял "Порту" U19, с которым принимал участие в Юношеской лиге УЕФА.

Жозе Кошта

Аналитик

Дата рождения: 09.12.1985

Место рождения: Вила-Нова-ди-Фамаликан (Брага, Португалия)

Антониу Феррейра

Тренер вратарей

Дата рождения: 01.09.1978

Место рождения: Сан-Томе-де-Негрелуш (Порту, Португалия)

С 2008 по 2014 год был тренером вратарей "Авеша", позже работал в ФК "Пасуш де Феррейра". В "Шахтере" с 1 июня 2016 года.

Ранее мы писали, что "Шахтер" проведет летние сборы в двух разных странах. Отметим, что в стартовом матче нового сезона "Шахтер" сойдется с киевским "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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