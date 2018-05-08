"Шахтер" прилетел в Днепр на финал Кубка Украины

В среду "горняки" сыграют с "Динамо", будет разыгран первый трофей 2018 года в Украине

Вечером 8 мая "горняки" прибыли в Днепр, где в среду в финале Кубка Украины встретятся с киевским "Динамо". Наш сайт проведет текстовый онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" с фотографиями и видео-повторами голов.

На решающий матч наставник "горняков" Паулу Фонсека взял всех имеющихся в распоряжении футболистов. Кроме игроков и тренерского штаба в состав делегации вошли руководители донецкого клуба, а также административный штат команды.



















Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр

Стартовый свисток арбитра встречи "Динамо" – "Шахтер" прозвучит в 20:30 на "Днепр-Арене". Прямая телетрансляция запланирована на каналах "Украина" и "Футбол 1".

Напомним, что накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1.

В свою очередь, "Динамо" на своем поле не смогло обыграть "Мариуполь"4 мая и практически лишилось шансов побороться за "золото" Премьер-лиги. Поединок на стадионе им.Лобановского завершился вничью – 1:1. На гол Андрея Борячука киевляне ответили точным ударом Виктора Цыганкова с пенальти.