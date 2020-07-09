"Шахтер" примет-таки "Вольфсбург" в Харькове! УЕФА подтвердил места проведения матчей Лиги Европы

Повторные матчи плей-офф Лиги Европы, которые не успели сыграть в марте, состоятся на полях команд, которые и должны были их принять. Об этом сегодня сообщил официальный сайт УЕФА. В Украине эта новость касается, прежде всего, "Шахтера", который успел сыграть первый поединок 1/8 финала с "Вольфсбургом" в Германии.

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Свежее сообщение функционеров означает, что повторная встреча "горняков" с "волками" состоится в Харькове. Хотя были опасения, что она может пройти, как и все последующие в плей-офф Лиги Европы, в Германии. Ведь в середине июня был опубликован официальный календарь доигровки Лиги Европы.

Однако УЕФА разрешил командам воспользоваться преимуществом своего поля, несмотря на то, что матчи проводятся без зрителей. Донецкая команда примет "Вольфсбург" 5 или 6 августа. А вот в парах "Хетафе" – "Интер" и "Рома" – "Севилья", где не успели сыграть ни одного поединка, все решится в одной встрече – в Германии.

Недавно "Шахтер" обыграл "Динамо" на "Олимпийском" четвертый раз за сезон.

Смотрите, как "Вольфсбург" проиграл "Шахтеру" в первом матче в марте

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