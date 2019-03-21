"Шахтер" продает место на скамейке запасных на матч против "Динамо"

"Пакет гостеприимства" можно купить на аукционе, стартовая цена – 20 тысяч гривен

Матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет 7 апреля.

"Шахтер" продает место на скамейке запасных на матч против "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/390/146/5c9390146d930.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/390/146/5c9390146d930.jpg 2019-03-21T15:23:00+02:00 Футбол "Пакет гостеприимства" можно купить на аукционе, стартовая цена - 20 тысяч гривен

7 апреля на стадионе "Металлист" состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо", начало – в 17:00. На всех стадиях турнира команды проводят по одному матчу, так что полуфиналист будет определен именно этим воскресным вечером в Харькове.

"Шахтер" предлагает болельщикам эксклюзивную возможность провести день с командой и испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета матчевого гостеприимства. Пакет гостеприимства – это:

просмотр игры на скамейке запасных рядом с "горняками";

проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой (6–7 апреля);

предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку;

сопровождение персонального фотографа;

посещение президентской ложи и знакомство с гостями;

фотокнига с автографами игроков и тренеров в подарок.

Пакет гостеприимства можно приобрести, приняв участие в аукционе. Ставки принимаются до 1 апреля (10:00) онлайн на shakhtar.com и по телефону 0 800 300 314. Стартовая цена – 20 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что "Шахтер" к матчу 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо" подготовил оригинальный постер – лидеры обеих команды превратились в героев культового сериала "Игра престолов". Динамовец Беньямин Вербич воплотился в белого ходока, а Жуниор Мораес был изображен с огнем в глазах.

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