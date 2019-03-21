"Шахтер" продает место на скамейке запасных на матч против "Динамо"
"Пакет гостеприимства" можно купить на аукционе, стартовая цена – 20 тысяч гривен
7 апреля на стадионе "Металлист" состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо", начало – в 17:00. На всех стадиях турнира команды проводят по одному матчу, так что полуфиналист будет определен именно этим воскресным вечером в Харькове.
"Шахтер" предлагает болельщикам эксклюзивную возможность провести день с командой и испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета матчевого гостеприимства. Пакет гостеприимства – это:
- просмотр игры на скамейке запасных рядом с "горняками";
- проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой (6–7 апреля);
- предматчевая прогулка, посещение раздевалки, участие в подготовке к поединку;
- сопровождение персонального фотографа;
- посещение президентской ложи и знакомство с гостями;
- фотокнига с автографами игроков и тренеров в подарок.
Пакет гостеприимства можно приобрести, приняв участие в аукционе. Ставки принимаются до 1 апреля (10:00) онлайн на shakhtar.com и по телефону 0 800 300 314. Стартовая цена – 20 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что "Шахтер" к матчу 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо" подготовил оригинальный постер – лидеры обеих команды превратились в героев культового сериала "Игра престолов". Динамовец Беньямин Вербич воплотился в белого ходока, а Жуниор Мораес был изображен с огнем в глазах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" продает место на скамейке запасных на матч против "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"