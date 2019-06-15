"Шахтер" продал своего защитника в клуб из России

Украинский защитник вторую часть прошлого сезона провел в аренде в "Енисее"

Олег Данченко. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко продолжит карьеру в России. Как сообщает официальный сайт горняков, украинский футболист перешел в казанский "Рубин". Соглашение рассчитано на четыре года. Олег будет выступать под 33 номером.

Ранее Данченко выступал на родине за "Динамо" Хмельницкий, "Черноморец" Одесса, и "Шахтер" Донецк. Сезон 2017/2018 годов украинец провел в аренде в "Анжи" из Махачкалы, после чего вернулся в донецкий клуб. В первой половине прошлого сезона Данченко провел за "Шахтер" 12 матчей, а затем на полгода отправился в аренду в "Енисей" из Красноярска.

"Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов в составе "Шахтера", у него хорошая школа. Обладает всеми качествами флангового игрока, если мы говорим о позиции защитника, то качествами атакующего защитника. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса", – прокомментировал трансфер и.о. главного тренера "Рубина" Роман Шаронов.

Напомним, что донецкий "Шахтер" сменил тренера. Уже бывший наставник клуба Паулу Фонсека подписал контракт с итальянской "Ромой". Его место занял Луиш Каштру. Португальский тренер подписал двухлетний контракт с донецким клубом. Предыдущим местом работы Каштру была португальская "Витория Гимарайнш".

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