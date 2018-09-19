"Шахтер" проиграл первый матч в Юношеской Лиге УЕФА

Сегодня, 15:02

"Горняки" уступили своим сверстникам из немецкого "Хоффенхайма"

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" стартовал с домашнего поражения в Юношеской Лиге УЕФА. Команда "горняков" U-19 встречалась со сверстниками из немецкого "Хоффенхайма". Напомним, взрослые команды сыграют между собой сегодня вечером на "Металлисте". Начало матча в 19:55, прямая трансляция "Шахтер" – "Хоффенхайм" на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Гости вышли вперед перед самым перерывом благодаря пенальти, а в середине второго тайма удвоили свое преимущество с игры. Хозяева поля за 15 минут до финального свистка сумели сократить отставание, но на большее не хватило сил.

"Шахтер" U-19 – "Хоффенхайм" U-19 - 1:2
Голы: Кулаков (74) – Алберико (45, пен), Тублук (61)

Эксперты считают украинский клуб фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.92, тогда как на победу "Хоффенхайма" можно сделать ставку за коэффициент 4.00, а на ничью – 3.75. Таким образом, вероятность победы "горняков" в матче в среду оценивается в 50 процентов.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
футбол, Шахтер Донецк, Юношеская лига УЕФА, Хоффенхайм

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Сегодня|Спорт

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