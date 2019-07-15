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"Шахтер" против "Динамо": букмекеры объявили котировки на чемпиона-2020

15 июля, 15:57

Согласно прогнозам аналитиков букмекерских контор, "горняки", скорее всего, возьмут четвертое кряду "золото" УПЛ

Украинское класико
Украинское класико. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Букмекеры обнародовали котировки на итоги чемпионата Украины по футболу, который стартует в конце июля. Согласно прогнозам аналитиков, фаворитом первенства является действующий чемпион страны – донецкий "Шахтер". Однако шансы киевского "Динамо", которое вот уже три сезона кряду проигрывает "горнякам" "золото" УПЛ, отнюдь не призрачны.

На то, что по итогам национального чемпионата-2019/2020 "Шахтер" завоюет четвертое кряду "золото", установлен коэффициент 1.75. Тогда как котировки на выигрыш чемпионства киевским "Динамо" равны 1.95. Третьим претендентом на титул букмекеры считают "Зарю" (23.00). Котировки на завоевание чемпионства-2020 всеми участниками УПЛ выглядят следующим образом:

  • Шахтер - 1.75
  • Динамо - 1.95
  • Заря - 23.0 
  • Александрия - 32.0 
  • Ворскла - 101.0 
  • Десна - 324.0 
  • Карпаты - 324.0 
  • Колос - 324.0 
  • Мариуполь - 324.0 
  • Олимпик - 324.0 
  • ФК Львов - 324.0 
  • СК Днепр-1 - 324.0

Смотрите обзор майского матча "Шахтер" – "Динамо" в УПЛ

Как мы писали ранее, Хацкевич выразил недовольство составом "Динамо". По словам главного тренера киевлян, вице-чемпионам Украины нужно приобрести игрока в линию атаки. "Все-таки, хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция, – заявил Хацкевич. – Потому что существуют проблемы у того же Русина со спиной. Он не всегда может работать на максимальных своих усилиях со стопроцентной готовностью. Так что, в атаке мы нуждаемся в усилении".

Вместе с тем, стало известно, что "Шахтер" уже заработал в предстоящей Лиге чемпионов 37 миллионов евро: опубликована схема выплат призовых. Динамовцы могут разбогатеть минимум на 26 миллионов – при условии, что выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, в прошлом сезоне выигранной "Ливерпулем".

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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