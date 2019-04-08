"Шахтер" против "Днепр-1", "Ингулец" ждет "Зарю": результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины

Финал розыгрыша национального Кубка пройдет в Запорожье 15 мая

Фото: ФФУ

"Шахтер" против "Днепр-1", "Ингулец" ждет "Зарю": результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b29/98d/5cab2998d9911.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b29/98d/5cab2998d9911.jpg 2019-04-08T14:36:00+03:00 Футбол Финал розыгрыша национального Кубка пройдет в Запорожье 15 мая

Сегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины сезона 2018/2019 годов. Полуфинальные пары определяли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин. Напомним, борьбу за трофей продолжают по два представителя Премьер-лиги и Первой лиги.

Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины:

"Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск)

"Днепр-1" (Днепр) - "Шахтер" (Донецк)

Номинальным хозяином финала в Запорожье станет победитель первой пары между "Днепр-1" и "Шахтером".

Матчи полуфинальной стадии пройдут 17 апреля, победитель определится по итогам одного матча, а финал турнира запланирован на 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене".

Напомним, что "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в матче с двумя удалениями. В основное время команды по разу отличились, а в послематчевой лотерее удачливее оказался коллектив Паулу Фонсеки.

Ранее в воскресенье перволиговый "Ингулец" впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины. Седьмая команда Первой лиги в серии пенальти обыграла "Карпаты" в четвертьфинале после того, как основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1).

Лидер второго по силе дивизиона чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл в 1/4 Кубка Украины "Ворсклу". Оба гола были забиты во втором тайме: отличились Игорь Когут (78) и Станислав Кулиш (83).

"Заря" на выезде обыграла "Львов" благодаря голу именинника Богдана Леднева. Кстати, сегодня стало известно, что главный тренер "Львова" Юрий Бакалов отправлен в отставку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" против "Днепр-1", "Ингулец" ждет "Зарю": результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.