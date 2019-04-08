"Шахтер" против "Днепр-1", "Ингулец" ждет "Зарю": результаты жеребьевки полуфинала Кубка Украины
Финал розыгрыша национального Кубка пройдет в Запорожье 15 мая
Сегодня в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины сезона 2018/2019 годов. Полуфинальные пары определяли обладатели "Золотого мяча" Игорь Беланов и Олег Блохин. Напомним, борьбу за трофей продолжают по два представителя Премьер-лиги и Первой лиги.
Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины:
"Ингулец" (Петрово) - "Заря" (Луганск)
"Днепр-1" (Днепр) - "Шахтер" (Донецк)
Номинальным хозяином финала в Запорожье станет победитель первой пары между "Днепр-1" и "Шахтером".
Матчи полуфинальной стадии пройдут 17 апреля, победитель определится по итогам одного матча, а финал турнира запланирован на 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене".
Напомним, что "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в матче с двумя удалениями. В основное время команды по разу отличились, а в послематчевой лотерее удачливее оказался коллектив Паулу Фонсеки.
Ранее в воскресенье перволиговый "Ингулец" впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Украины. Седьмая команда Первой лиги в серии пенальти обыграла "Карпаты" в четвертьфинале после того, как основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1).
Лидер второго по силе дивизиона чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл в 1/4 Кубка Украины "Ворсклу". Оба гола были забиты во втором тайме: отличились Игорь Когут (78) и Станислав Кулиш (83).
"Заря" на выезде обыграла "Львов" благодаря голу именинника Богдана Леднева. Кстати, сегодня стало известно, что главный тренер "Львова" Юрий Бакалов отправлен в отставку.
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