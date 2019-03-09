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"Шахтер" против "Карпат" и дерби для "Динамо": расписание всех матчей 21 тура чемпионата Украины

Сегодня, 10:22

В Харькове состоится снайперская схватка Мораес vs Швед, а Хацкевич продолжает свою "английскую" неделю

Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Шахтер" против "Карпат" и дерби для "Динамо": расписание всех матчей 21 тура чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/377/07d/5c837707d5b0e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/377/07d/5c837707d5b0e.png Футбол В Харькове состоится снайперская схватка Мораес vs Швед, а Хацкевич продолжает свою "английскую" неделю

В субботу и воскресенье в Украине проходят матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Чемпион и лидер первенства "Шахтер" в Харькове принимает "Карпаты". В рамках этого поединка состоится противостояние главных претендентов на звание лучшего бомбардира УПЛ – форварда "Шахтера" Мораеса, в активе которого 15 мячей, и львовянина Марьяна Шведа, на счету которого 11 голов. Как заявил накануне бывший нападающий "горняков" Андрей Воробей: "С защитниками дончан Шведу будет намного легче, чем с обороной ФК "Львов". Тем временем киевское "Динамо" ждет дерби с другой столичной командой – аутсайдером чемпионата "Арсеналом". Как пошутил после разгрома в Лондоне от "Челси" главный тренер динамовцев Александр Хацкевич: "Неделя английская у нас получается". Что касается борьбы за попадание в топ-6 по итогам первого этапа Премьер-лиги, то ключевыми в этом плане в 21-м туре станут матчи "Ворскла" – "Десна" и "Львов" – Заря". 

Суббота, 9 марта

14:00 "Мариуполь" – "Черноморец"

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

В Мариуполе на стадионе им.Бойко

Букмекеры: 1.70 – 3.20 – 5.00

17:00 "Ворскла" – "Десна"

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

В Полтаве на стадионе "Ворскла" им. Бутовского

Букмекеры: 1.95 – 2.95 – 4.00

19:30 "Львов" – "Заря"

ТВ: Футбол 2, Oll.tv

Во Львове на стадионе "Украина"

Букмекеры: 3.75 – 3.00 – 2.00

Воскресенье, 10 марта

17:00 "Шахтер" – "Карпаты"

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

В Харькове на стадионе "Металлист"

Букмекеры: 1.12 – 7.00 – 16.50

17:00 "Динамо" – "Арсенал-Киев"

ТВ: 2+2

В Киеве на НСК "Олимпийский"

Букмекеры: 1.12 – 7.00 – 16.50

19:30 "Александрия" – "Олимпик"

ТВ: Футбол 1, Oll.tv

В Александрии на стадионе "Ника"

Букмекеры: 1.65 – 3.10 – 5.75

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Карпаты Львов

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Сегодня|Спорт

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