"Шахтер" против "Карпат" и дерби для "Динамо": расписание всех матчей 21 тура чемпионата Украины
В Харькове состоится снайперская схватка Мораес vs Швед, а Хацкевич продолжает свою "английскую" неделю
В субботу и воскресенье в Украине проходят матчи 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Чемпион и лидер первенства "Шахтер" в Харькове принимает "Карпаты". В рамках этого поединка состоится противостояние главных претендентов на звание лучшего бомбардира УПЛ – форварда "Шахтера" Мораеса, в активе которого 15 мячей, и львовянина Марьяна Шведа, на счету которого 11 голов. Как заявил накануне бывший нападающий "горняков" Андрей Воробей: "С защитниками дончан Шведу будет намного легче, чем с обороной ФК "Львов". Тем временем киевское "Динамо" ждет дерби с другой столичной командой – аутсайдером чемпионата "Арсеналом". Как пошутил после разгрома в Лондоне от "Челси" главный тренер динамовцев Александр Хацкевич: "Неделя английская у нас получается". Что касается борьбы за попадание в топ-6 по итогам первого этапа Премьер-лиги, то ключевыми в этом плане в 21-м туре станут матчи "Ворскла" – "Десна" и "Львов" – Заря".
Суббота, 9 марта
14:00 "Мариуполь" – "Черноморец"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
В Мариуполе на стадионе им.Бойко
Букмекеры: 1.70 – 3.20 – 5.00
17:00 "Ворскла" – "Десна"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
В Полтаве на стадионе "Ворскла" им. Бутовского
Букмекеры: 1.95 – 2.95 – 4.00
19:30 "Львов" – "Заря"
ТВ: Футбол 2, Oll.tv
Во Львове на стадионе "Украина"
Букмекеры: 3.75 – 3.00 – 2.00
Воскресенье, 10 марта
17:00 "Шахтер" – "Карпаты"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
В Харькове на стадионе "Металлист"
Букмекеры: 1.12 – 7.00 – 16.50
17:00 "Динамо" – "Арсенал-Киев"
ТВ: 2+2
В Киеве на НСК "Олимпийский"
Букмекеры: 1.12 – 7.00 – 16.50
19:30 "Александрия" – "Олимпик"
ТВ: Футбол 1, Oll.tv
В Александрии на стадионе "Ника"
Букмекеры: 1.65 – 3.10 – 5.75
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