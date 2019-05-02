"Шахтер" против рока, "Динамо" – за реванш: как гранды УПЛ готовятся к горячему уикенду

"Горнякам" предоставится вторая попытка забить "Львову", киевлянам – новый шанс обыграть "Александрию"

Мораес против неудобного "Львова". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В ближайший уикенд в Украине состоятся матчи 27-го тура чемпионата Украины по футболу. В субботу, 4 мая, лидеру первенства "Шахтеру" предстоит экзаменовать на своем поле ФК "Львов". В первой части сезона "горожане", ведомые Юрием Бакаловым, в Харькове "завалить" себя не дали, получив твердую "четверку" (0:0). К слову, тот матч остается единственным домашним поединком "горняков" в нынешнем сезоне, в котором они не смогли распечатать ворота соперников. Теперь на вопросы от чемпиона "Львову" предстоит отвечать уже под руководством нового "репетитора" Богдана Блавацкого.

При этом "горняки", наверняка, постараются забить "Львову" с игры, поскольку их в последних матчах преследует какой-то "пенальтийный рок". В двух матчах УПЛ минувшей недели (с "Динамо" и "Мариуполем") "оранжево-черные" не реализовали сразу три (!) 11-метровых удара – трудно вспомнить, когда еще подобная оказия с ними приключалась. Кроме того, дружина Паулу Фонсеки продолжает испытывать кадровые проблемы: помимо перенесших операции Марлоса и Майкона, субботнюю встречу могут пропустить также Пятов и Степаненко. Получив повреждения в недавнем классико с "Динамо", они продолжают заниматься по индивидуальной программе. Отметим, что поединок против галичан станет для "Шахтера" юбилейным, 50-м домашним на ОСК "Металлист".

"Александрия" – "Динамо". Фото официального сайта киевлян

В тот же день, в субботу, 4 мая, в центральном матче 27-го тура УПЛ сойдутся вторая и третья команды первенства: "Динамо" будет гостить в Александрии, где постарается взять реванш за проигрыш в первой части сезона (1:2). В нынешней ситуации еще одна осечка киевлян станет для них фатальной в борьбе за "золото". Подопечные Александра Хацкевича, накануне вдевятером выстрадавшие минимальную победу во Львове (1:0), это прекрасно понимают. Впрочем, и команде Владимира Шарана в этом поединке есть за что реабилитироваться перед своими болельщиками: в минувшем туре они безвольно уступили в родных стенах ближайшему преследователю "Заре" (0:2). И хотя их отрыв от луганчан по-прежнему комфортен – 9 очков, – уже по итогам ближайшего тура он может сократиться, ведь в соперниках у "черно-белых" будет более "съедобный" соперник – "Мариуполь". Прежде азовцам ни разу не удавалось обыграть "Зарю" на выезде.

Как сообщалось ранее, бывший тренер сборной Украины заявил, что сегодня у "горняков" нет конкурентов в чемпионате Украины. "Это правильно, что "Шахтер" станет самым титулованным клубом Украины", – сказал Мирон Маркевич.

Также сообщалось, что спустя два года "Днепр" возвращается в "вышку". Команда Дмитрия Михайленко практически обеспечила себе выигрыш турнира в Первой лиге и прямую путевку в УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ

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