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"Шахтер" против самого титулованного клуба Кипра: где смотреть матч против АПОЭЛа

11 июля, 18:14

Прямая трансляция поединка чемпионов Украины и Кипра начнется в 18:30

"Шахтер" играет с чемпионом Кипра АПОЭлом
"Шахтер" играет с чемпионом Кипра АПОЭлом.

11 июля "горняки" проведут пятый контрольный поединок на сборе в Австрии. Соперник "Шахтера" – кипрский АПОЭЛ. Встреча начнется в 18:30 по Киеву и будет показана в прямом эфире на сайте oll.tv, а также для зарегистрированных пользователей shakhtar.com.

Подопечные Луиша Каштру завершают летние сборы. После спаррингов с "Пролетером" (3:0) и "Вольфсбергером" (2:0) тренерский штаб "оранжево-черных" провел теоретическое занятие с разбором действий команды, а 10 июля состоялось две тренировки. В общую группу вернулся Дентиньо, который в ходе этой предсезонки еще не участвовал в контрольных спаррингах.

АПОЭЛ из Никосии – самый титулованный клуб Кипра. В его активе 28 чемпионств и текущая серия из 7 золотых комплектов подряд. В минувшем сезоне отрыв от второго места, где финишировал ларнакский АЕК, составил 10 очков.

В июле завершил карьеру капитан команды португалец Нуну Мораиш, выступавший за АПОЭЛ с 2007 года и ставший рекордсменом по количеству игр. Он оставался ключевым звеном конструкции при итальянском наставнике Паоло Трамеццани и, несмотря на позицию центрального полузащитника, в прошедшем сезоне забил 15 мячей. Никто из форвардов к такому показателю результативности даже не приблизился.

Летом АПОЭЛ обновил состав, подписав несколько свободных агентов и заключив ряд арендных соглашений. Например, из "Копенгагена", с которым совсем недавно играл "Шахтер", на сезон перешел сербский хавбек Урош Матич. Через пару недель киприоты во втором отборочном раунде Лиги чемпионов будут противостоять победителю пары "Слован" – "Сутьеска".

Напомним, что в межсезонье произошла перестановка в тренерском цехе "Шахтера", клуб провел португальскую рокировку, заменив ушедшего в "Рому" Паулу Фонсеку на Луиша Каштру.


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Тег товарищеский матч, Шахтер Донецк, где смотреть, АПОЭЛ

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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