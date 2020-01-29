"Шахтер" против сербского "Пролетера": где и когда смотреть трансляцию

Чемпионы Украины против восьмой команды Сербии - список трансляций поединка на ТВ и в интернете

"Шахтер" в среду сыграет с сербским "Пролетером" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 29 января, чемпион Украины "Шахтер" проведет свой третий матч на сборе в Турции. В роли соперника "горняков" в этот раз выступает сербский "Пролетер". Начало встречи ранее – в 09:45 утра по киевскому времени. Напомним, накануне в первой игре 2020 года "Шахтер" разобрался с "Лехом" (1:0), а затем сыграл вничью с сербской "Войводиной" (1:1).

Где смотреть матч "Шахтер" – "Пролетер". В прямом эфире на ТВ поединок не покажут. Видеотрансляцию поединка "горняков" с "Пролетером" проведет официальный сайт "Шахтера" (бесплатно, для зарегистрированных пользователей).

Смотрите видео голов спарринга "Шахтер" – "Войводина":

Смотрите видео голов матча "Шахтер" – "Лех":

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Все матчи "Шахтера" на сборе в Белеке

25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша) – 1:0

26 января, 16:30. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия) – 1:1

29 января, 09:45. "Шахтер" – "Пролетер" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

Матчи "Шахтера" с сербами. За последние 10 лет "Шахтер" провел 7 товарищеских матчей с сербскими клубами, из них 5 – на турецких сборах. Трижды "горняки" играли с "Партизаном" (2 победы, 1 поражение), дважды с "Црвеной Звездой" (победа и ничья), однажды с "Пролетером" (3:0 в пользу дончан) и "Войводиной" (ничья 1:1).

Смотрите, как "Шахтер" играл в осенней части сезона с киевским "Динамо"

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