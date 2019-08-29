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"Шахтер" против украинцев: "горняки" узнали соперников по Лиге чемпионов

29 августа, 19:54

Групповой этап стартует 17 сентября и завершится 11 декабря

"Шахтер" узнал соперников по групповому этапу

"Шахтер" узнал соперников по групповому этапу / Фото: AFP

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнал чемпион Украины донецкий "Шахтер". Во время жеребьевки горняки попали во вторую корзину, поэтому не могли сыграть с такими командами как "Реал", "Атлетико" и "Боруссия". Также УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы в еврокубках.

В результате жеребьевки соперниками "Шахтера" по группе С стали "Манчестер Сити", "Динамо" Загреб и "Аталанта". Отметим, что за "Сити" играет Александр Зинченко, а в "Аталанте" выступает Руслан Малиновский. Подробный календарь матчей станет известен немного позже.

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

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Календарь сезона

  • 17/18 сентября: первый тур группового этапа
  • 1/2 октября: второй тур группового этапа
  • 22/23 октября: третий тур группового этапа
  • 5/6 ноября: четвертый тур группового этапа
  • 26/27 ноября: пятый тур группового этапа
  • 10/11 декабря: шестой тур группового этапа

16 декабря: жеребьевка 1/8 финала

  • 18/19/25/26 февраля: первые матчи 1/8 финала
  • 10/11/17/18 марта: ответные матчи 1/8 финала

20 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала

В тренде
"Шахтер" против украинцев: "горняки" узнали соперников по Лиге чемпионов
"Шахтер" узнал соперников по групповому этапу
  • 7/8 апреля: первые матчи 1/4 финала
  • 14/15 апреля: ответные матчи 1/4 финала
  • 28/29 апреля: первые матчи 1/2 финала
  • 5/6 мая: ответные матчи 1/2 финала

30 мая: финал – "Олимпийский стадион Ататюрка", Стамбул

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов жеребьевка Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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