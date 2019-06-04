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"Шахтер" проведет летние сборы в двух разных странах

4 июня, 11:18

"Горняки" выйдут из отпуска 20 июня

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" сформировал план подготовки команды к следующему сезону. Сразу после матча заключительного тура чемпионата Украины со "Львовом" чемпион и обладатель Кубка страны отправился в отпуск, который продлится до 20 июня, а уже в понедельник, 24 июня, стартует первый сбор команды в Грассау. На юго-востоке Германии "оранжево-черные" будут работать до 30 числа, после чего на пару дней вернутся домой.

Второй сбор "Шахтера" пройдет в австрийском Фельдене с 3 по 12 июля. Расписание контрольных матчей в период летней подготовки будет опубликовано позже.

Отметим, что в стартовом матче нового сезона "Шахтер" сойдется с киевским "Динамо" в матче за Суперкубок Украины. Базовой датой поединка является 21 июля, однако его могут перенести из-за внеочередных парламентских выборов.

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны, обыграв в финале перволиговый "Ингулец". "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег сборы, Шахтер Донецк

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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