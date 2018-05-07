"Шахтер" провел детский футбольный фестиваль на стадионе "Металлист"

В воскресенье, 6 мая, "Шахтер" организовал первый масштабный детский фестиваль футбола в Харькове на стадионе "Металлист". В фестивале приняли участие 108 детей в возрасте от 7 до 10 лет, которые были разделены на 18 команд по шесть человек. Ребятам предложили девять увлекательных зон, где под руководством тренеров харьковской школы "Мастер мяча" они могли научиться таким азам футбола, как ведение мяча, точный пас, удары по воротам и прочее. Успешно выполняя задания на каждой из станций, участники зарабатывали очки для выхода в финал.

Командам присвоили фамилии игроков "Шахтера". Вышедшие в финал "Степаненко" и "Срна" провели футбольный матч, в котором первые оказались сильнее со счетом 4:2. Всем победителям на церемонии награждения были вручены оранжевые мячи.

Фестиваль футбола от "Шахтера" продолжался три часа и вызвал большой интерес: в нем приняли участие дети из Харькова и области, переселенцы из Донецка, ребята из Мариуполя, Северодонецка, Доброполья, Краматорска и других городов. Среди 108 детей – 21 девочка. Каждый получил в подарок спортивную форму и клубный шарф.

























































"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

"Шахтер" провел в Харькове детский футбольный фестиваль

Напомним, что в субботу "Шахтер" одержал победу над "Зарей" (2:1 видео голов) и увеличил отрыв от киевского "Динамо" до пяти очков. Для оформления золотых медалей "горнякам" хватит победы в следующем туре над "Вересом". В этом случае матч последнего тура против "Динамо" уже не будет иметь турнирного значения.