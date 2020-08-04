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"Шахтер" провел открытую тренировку перед Лигой Европы и всей командой проверился на коронавирус

4 августа, 16:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" завершают подготовку к ответному матчу против "Вольфсбурга"

Донецкий "Шахтер" за день до ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" провел традиционную открытую тренировку. Как сообщается на официальном сайте "горняков", Представители СМИ при строгом соблюдении всех норм и медицинских предписаний могли наблюдать за ней на протяжении первых 15 минут. "Шахтер" – "Вольфсбург" смотреть онлайн можно будет на нашем сайте.

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Также поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы в прямом эфире покажут на сайте Oll.tv.

В целом тренировочная сессия длилась около часа. После разминки подопечные Луиша Каштру перешли к тактическим упражнениям. Все заявленные на Лигу Европы футболисты, за исключением Исмаили, работают без ограничений в общей группе. А после тренировки игроки, тренеры и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19.

Напомним, ответный поединок с "Вольфсбургом" состоится в среду в НСК "Олимпийский". Начало в 19:55. В первой игре в Германии "Шахтер" одержал победу со счетом 2:1.

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Ранее мы писали, что перед встречей с "Вольфсбургом" в Лиге Европы "Шахтер" продлил контракты с двумя лидерами. Бразильский хавбек Маркос Антонио и украинский защитник Сергей Кривцов остаются "горняками".

Смотрите обзор первого матча между "Шахтером" и "Вольфсбургом":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк тренировка Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

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