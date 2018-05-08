"Шахтер" проводит необычный аукцион для болельщиков

Вчера, 12:41

Победитель аукциона сможет следить за матчем с лавки запасных

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" объявил о старте аукциона. Главный лот – пакет эксклюзивного матчевого опыта. Аукцион проходит на официальном сайте донецкого клуба. Стартовая стоимость 1 билета – 20 000 гривен.

"Стань частью команды в противостоянии "Шахтер" – "Верес" и испытай невероятные эмоции, пребывая в самом центре событий! Предлагаем воспользоваться уникальной возможностью и провести день с первой командой, познакомиться с игроками и тренерами, насладиться поединком и пережить незабываемые моменты на скамейке запасных, получить именную футболку и автографы кумиров", – говорится в сообщении клуба.

Матч "Шахтер" – "Верес" состоится в рамках 31-го тура чемпионата Украины в воскресенье, 13 мая, на стадионе "Металлист" в Харькове. В случае победы "горняки" досрочно завоюют золотые медали Премьер-лиги. В этом случае заключительный матч сезона против киевского "Динамо" на выезде не будет иметь турнирного значения.

Напомним, что в субботу "Шахтер" одержал победу над "Зарей" (2:1 видео голов) и увеличил отрыв от киевского "Динамо" до пяти очков.

Ранее мы писали, что "Шахтер" провел детский футбольный фестиваль на стадионе "Металлист". Все дети получил в подарок спортивную форму и клубный шарф, а победителям достались мячи.
аукцион, футбол, чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер", Сегодня|Спорт

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