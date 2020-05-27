"Шахтер" разгромил "Оболонь" в последнем спарринге перед игрой с "Динамо"

Чемпион Украины "Шахтер" провел второй товарищеский матч перед возобновлением Премьер-лиги. Напомним, в минувшее воскресенье в день рождения донецкого клуба команда Луиша Каштру обыграла "Рух" 4:1. Сегодня же на поле тренировочного комплекса в Святошино "горняки" еще более уверенно разгромили другого представителя лидирующей группы Первой лиги "Оболонь-Бровар", снова забив четыре мяча, но уже не пропустив ни одного. Итоговый счет – 4:0.

"Шахтер" поразил ворота "Оболони" дважды в каждом из таймов. Все мячи – в активе уроженцев Бразилии: отличились Алан Патрик, Марлос, Маркос Антонио и Тете.

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Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" – "Оболонь-Бровар" – 4:0

Голы: Алан Патрик (9), Марлос (21), Маркос Антонио (75), Тете (76)

"Шахтер" (1-й тайм): Пятов, Вакула, Хочолава, Витао, Исмаили (Болбат, 32), Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос, Фернандо (Мораес, 32)

"Шахтер" (2-й тайм): Трубин, Додо, Кривцов, Витао (Дентиньо, 77), Болбат, Маркос, Пихаленок, Тете, Соломон, Коноплянка, Мораес (Сикан, 77)

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Это был последний спарринг "Шахтера" перед уже официальной игрой с киевским "Динамо". Напомним, Премьер-лига Украины возобновится 30 мая. В субботу состоятся поединки "Колос" – "Десна", "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик", а в воскресенье сыграют "Ворскла" – "Львов", "Карпаты" – "Мариуполь" и "Шахтер" – "Динамо".

На этих и последующих матчах разрешено присутствие не более 200 человек, включая команды и работников ТВ. Возрастное ограничение для присутствующих – 18-60 лет.

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