"Шахтер" разыгрывает билеты на финал женской Лиги чемпионов

Сегодня, 12:48

Донецкий клуб выступает за активное привлечение девочек к занятиям спортом

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" разыгрывает 80 билетов на финал женской Лиги чемпионов в Киеве. Напомним, главный матч еврокубкового турнира пройдет 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. За трофей поспорят немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион".

Чемпион Украины совместно с Фондом Народонаселения ООН в Украине – UNFPA Ukraine выступает за активное привлечение девочек к занятиям спортом и приглашает их вместе с родителями посетить главное событие сезона в женском футболе.

Для участия в розыгрыше родителям необходимо заполнить анкету, прикрепить фото их ребенка, играющего в футбол, и поделиться этой записью на своей странице (с доступом для всех).

Подведение итогов – 21 мая. Будут определены имена 40 победителей, которые получат в подарок по 2 билета (ребенок + родитель) на матч финала Лиги чемпионов УЕФА среди женщин "Вольфсбург" – "Лион" 24 мая в Киеве.

Ранее мы сообщали, что на финале женской Лиги чемпионов в Киеве выступит певица Tayanna. Украинская певица Tayanna заслужила признание критиков за альбом "Тримай мене".

Билеты на главный матч турнира стоят от 70 до 100 гривен. Матч в прямом эфире покажут телеканалы "Футбол 1/Футбол 2".
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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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