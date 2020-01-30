"Шахтер" – "Словацко": где смотреть последний матч чемпионов Украины на сборе в Турции

Список трансляций контрольного поединка "горняков" в четверг против соперников из Чехии

Дентиньо, Тете и Додо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Утром в четверг, 30 января, донецкий "Шахтер" проведет последний, четвертый матч, на сборе в турецком Белеке. Соперником команды Луиша Каштру будет чешский клуб "Словацко". Начало встречи – в 09:00 по киевскому времени. Напомним, накануне в Турции "Шахтер" проиграл сербскому "Пролетеру" 0:1.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Словацко" 30 января. В прямом эфире матч, который начнется в 09:00 по киевскому времени, покажет канал "Футбол 2". Также трансляцию игры можно посмотреть на Oll.tv (в подписке).

Видеотрансляцию поединка "горняков" со "Словацко" проведет и официальный сайт "Шахтера" (для зарегистрированных пользователей).

Предыдущие матчи "Шахтера" на сборе в Белеке

25 января. "Шахтер" – "Лех" (Польша) – 1:0

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26 января. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия) – 1:1

29 января. "Шахтер" – "Пролетер" (Сербия) – 0:1

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Прогноз на матч "Шахтер" – "Словацко" 30 января. Аналитики называют чемпионов Украины большим фаворитом этого контрольного матча. На победу "Шахтера" установлен коэффициент 1.47, на ничью – 4.60, на победу "Словацко" – 6.00. Иными словами, вероятность выигрыша дончан оценивается в 64 процента, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша чехов – всего в 16 процентов.

Наиболее вероятным счетом матча "Шахтер" – "Словацко" 30 января аналитики называют 2:0 в пользу "горняков". Коэффициент на такой исход равен 7.10.

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Соперник "Шахтера". "Словацко" в сезоне-2018/19 завершил 2 круга в нижней части таблицы (12-е место), а по итогам второго этапа чемпионата Чехии поднялся на строку выше. В 35 матчах команда забила 43 мяча и пропустила 47. Намного лучше дела идут в текущем сезоне: 6-е место после 20 туров и вполне реальные шансы на борьбу за зону еврокубков.

Тренировка "Словацко" перед "Шахтером"





Состав "Словацко" почти полностью сложен из чешских футболистов, среди которых опытнейший крайний защитник Михал Кадлец, незаменимый центрхав Марек Гавлик и правый полузащитник Милан Петржела, 6 лет назад игравший с "Шахтером" в Лиге Европы за пльзеньскую "Викторию". Лучший бомбардир команды из Угерске-Градиште – воспитанник клуба Томаш Зайиц (6 мячей). Главный тренер – 45-летний Мартин Сведик.

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Кстати, первый зимний сбор в середине января "Словацко" провел в Хорватии, где одолел "Риеку" (2:1) и с таким же счетом уступил загребскому "Динамо". В Белеке чехи стартуют поединком с "Шахтером" и затем сыграют еще 3 спарринга.

История. Предыдущий матч дончан с чешским клубом датирован 3 февраля 2018 года, когда "Шахтер" в рамках Dubai Cup победил "Славию" со счетом 3:2 (гол Исмаили и дубль Факундо Феррейры). Также на сборах "горняки" в разное время встречались со "Спартой", "Викторией" и "Яблонцем".

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