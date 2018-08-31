"Шахтер" создал проблемы многим: реакция соперников "горняков" на жеребьевку Лиги чемпионов

Вчера в Монако в зале "Гримальди Форум" прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19. На ней своих соперников узнал и единственный представитель Украины на этой стадии турнира "Шахтер". Руки амбассадоров будущего финала Кака, открывавшего шарики с командами, и Диего Форлана, распределявшего их по группам, отправили "горняков" в квартет F, где компанию подопечным Паулу Фонсеки составили английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм".

Чики Бегиристайн, спортивный директор "Манчестер Сити":

– Чемпион Украины "Шахтер" – известный нам соперник, с которым мы встречались в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, французский "Лион" и немецкий "Хоффенхайм" не знакомы с "Сити", но никто из упомянутых клубов не отдаст очки просто так. Это никогда не бывает легко. Мы знаем "Шахтер" и опять играем с ним. У нас возникали трудности с "горняками" в домашнем матче в прошлом сезоне, потому мы должны напоминать себе, как сложно будет. У "Шахтера" есть способность возрождать свою команду. Они прекрасные продавцы, но также и прекрасные покупатели: приобретают талантливых игроков, развивают их, а затем продают. Они хороши в этом.

Бруно Женезио, главный тренер "Лиона":

– "Сити" является фаворитом группы, остальные три команды довольно близки друг к другу. Мы знаем силу английского клуба с одним из лучших тренеров мира. "Хоффенхайм" в прошлом сезоне сделал очень хорошие вещи – это немецкий клуб, который очень быстро прогрессирует. Донецк имеет большой опыт выступлений на европейской арене.

Жан-Мишель Ола, президент "Лиона":

– Эта жеребьевка для всех опасна. Команды в группе – великие. Мы опасаемся "Манчестер Сити", ведь они в числе сильнейших в мире и у них собраны очень хорошие игроки. "Шахтер" ранее создал проблемы многим своим соперникам. Но в других группах тоже было бы тяжело. Наша цель – выйти в 1/8 финала, так что предстоит многое узнать об этих клубах, с которыми мы никогда не встречались.

Юлиан Нагельсманн, главный тренер "Хоффенхайма":

– Довольны жеребьевкой, интересная группа. "Манчестер Сити", очевидно, великая команда, но мы хотели проверить себя в матчах с лучшими. "Лион" часто впечатлял, прежде всего в прошлом. В "Шахтере" много бразильцев, которые очень хороши технически. Это наш первый раз в Лиге чемпионов, потому мы аутсайдеры, что естественно. Но я действительно считаю, мы можем что-то сделать в этой группе, в то время как другие были бы сложнее.

Дитмар Хопп, президент "Хоффенхайма":

– В группе F, безусловно, будет доминировать "Манчестер Сити", но мы можем соревноваться с Лионом и Донецком. Я верю в наши шансы, но был бы также счастлив, если бы мы закончили в Лиге Европы после завершения группового этапа.