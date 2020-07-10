"Шахтер" – среди фаворитов на победу в Лиге Европы: котировки букмекеров

С вероятностью в 76 процентов "горняки" пробьются в четвертьфинал, где, вероятно, сыграют с "Базелем"

Сегодня состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы, по результатам которой "Шахтер" узнал потенциальных соперников в 1/4 и 1/2, если чемпионы Украины смогут туда пробиться. Ответный матч 1/8 финала против "Вольфсбурга" будет сыгран в начале августа в Харькове, первый матч, еще до карантина, "горняки" выиграли со счетом 2:1. Так что теперь команде Паулу Фонсеки для выхода в следующий круг достаточно сыграть вничью, или даже минимально проиграть.

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Аналитики букмекерских контор считают ответный матч "Шахтер" – "Вольфсбург" практически равным. Котировка на победу "горняков" в основное время составляет 2.65, а на победу немецкого клуба она равна 2.55, на ничью – 3.50. Коэффициенты на выход в четвертьфинал: 1.25 – 3.90 в пользу "Шахтера", а значит, шансы украинского клуба выйти в 1/4 Лиги Европы оцениваются в 76 процентов.

В четвертьфинале, в случае успеха, "Шахтер" сыграет с победителем пары "Айнтрахт" – "Базель" (первый матч 0:3). Если выиграет и его, то дальше соперником будет один из этих четырех клубов – "Байер", "Рейнджерс", "Интер", "Хетафе".

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Что касается котировок букмекерских контор на победу в турнире, то "Шахтер" – среди фаворитов, на шестом месте.

Котировки на победу в Лиге Европы:

"Манчестер Юнайтед" – 3.00 "Интер" – 5.50 "Байер" – 7.50 "Вулверхэмптон" – 9.00 "Севилья" – 10 "Шахтер" – 15 "Гетафе" – 15 "Рома" – 17 "Базель" – 21 "Истанбул Башакшехир" – 51 "Вольфсбург" – 51 "Олимпиакос" – 67 "Копенгаген" – 81 "Айнтрахт" – 151 "Рейнджерс" – 251 ЛАСК – 501

Смотрите обзор первого матча 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" – "Шахтер":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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