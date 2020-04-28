"Шахтер" стал первым украинским клубом, который вышел на блокчейн рынок

"Шахтер" стал первым украинским футбольным клубом, присоединившимся к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare, где болельщики могут обмениваться коллекционными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов. Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать официальными цифровыми блокчейн-изображениями. Стартовала в марте 2019 года и ставит своей целью донести блокчейн до самого популярного в мире вида спорта – футбола. На сегодня в нее играют более 10 тысяч пользователей по всему миру. Sorare официально лицензирована 40 футбольными клубами, среди которых "Ювентус", "Шальке", мадридский "Атлетико", "Порту", "Лион" и другие.

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Впервые в истории в одной игре удалось соединить страсть к коллекционированию, азарт и непредсказуемость фэнтези-футбола и все преимущества онлайн-гейминга. Болельщики "Шахтера" теперь смогут собирать изображения, играть и побеждать в еженедельных турнирах в Sorare.

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Для участия в фэнтези-футболе Sorare нужно составить команду из 5 блокчейн-изображений, чтобы получить допуск к турнирам, борьбе за призы и достижения. Фэнтези-менеджеры ранжируются в зависимости от выступлений их игроков на поле и бонусных очков, связанных с ценностью их блокчейн-изображений.

"Я очень рад соглашению с "Шахтером", легендарным украинским клубом. Футбольные болельщики во всем мире, которые следят за еврокубками, знают "Шахтер" и знакомы с его историческими достижениями. Мы видим интерес к нашей глобальной игре в фэнтези-футбол из Украины. Потому это соглашение является ключевым шагом в нашем видении создания глобальной фэнтезийной игры", – говорит генеральный директор Sorare Николас Юлия.

"На протяжении многих лет рынок игр жанра "фэнтези-футбол" показывает стабильный рост, а интерес болельщиков к чему-то новому только ускоряет его развитие. Мы со своей стороны заинтересованы в продвижении бренда ФК "Шахтер" на новых цифровых платформах, тем более что онлайн-игры имеют сейчас повышенную актуальность. На данный момент Sorare активно увеличивает свою аудиторию, и мы рады стать частью этого сообщества наряду с ведущими европейскими клубами", – рассказал коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко.

Напомним, что в последней реальной игре в еврокубках "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

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