"Шахтер" стартует в Лиге Европы: чем два месяца без официальных игр жила команда

Отдых в теплых краях, восемь спаррингов в Турции и десант в сборной Бразилии

Сегодня "Шахтер", единственный представитель Украины в весенней стадии еврокубков, стартует в плей-офф Лиги Европы. Первый матч против "Бенфики" состоится в Харькове (ответный – 27 февраля в Лиссабоне), и станет первой официальной игрой "горняков" за 68 дней. Смотреть "Шахтер" – "Бенфика" онлайн можно на нашем сайте, а в ожидании матча вспомним, чем жила команда в последние два месяца.

В декабре "горняки" завершили кампанию в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо". Этот результат позволил перейти в стадию 1/16 финала Лиги Европы. В чемпионате Украины "Шахтер" в 18 турах не потерпел ни одного поражения и опережает ближайшего преследователя, киевское "Динамо", на почти безнадежные 14 очков.

Лучшим голом 2019 года болельщики "Шахтера" признали мяч Тараса Степаненко в ворота "Динамо" на НСК "Олимпийский":

С середины декабря до середины января футболисты и тренеры "горняков" были в отпуске. Несколько новогодних фото от игроков "Шахтера":

В первых числах января Додо и Тете были включены в топ-50 молодых талантов по версии УЕФА, за которыми нужно следить в 2020 году. Додо и Майкон помогли сборной Бразилии U23 квалифицироваться на Олимпийские игры 2020 в Токио! Майкон даже был капитаном команды.

Лучший игрок декабря по версии болельщиков Степаненко и его семья покатались на аэролодке и побывали на крокодиловой ферме, посетили Cirque du Soleil и Диснейленд.

Еще фото футболистов "Шахтера" с отпуска:

Болельщики украинского клуба получили возможность бесплатно скачать набор эмоциональных "смайлов" – специальный стикерпак от "Шахтера" и мессенджера Viber.

Многие игроки донецкого клуба занимались в отпуске благотворительностью. Исмаили, Жуниор Мораес и капитан "Шахтера" Тайсон помогали нуждающимся в Бразилии.

В середине января футболисты прошли традиционный медосмотр:

В зимнее межсезонье "горняки" провели два сбора в турецком Белеке. Первый этап прошел с 20 по 30 января, второй – со 2 по 9 февраля. Всего в зимнее межсезонье "Шахтер" провел восемь матчей, в которых одержал 5 побед, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

Результаты матчей перед возобновлением сезона:

25.01 "Шахтер" – "Лех" – 1:0

26.01 "Шахтер" – "Войводина" – 1:1

29.01 "Шахтер" – "Пролетер" – 0:1

30.01 "Шахтер" – "Словацко" – 1:0

05.02 "Шахтер" – "Македония" – 2:0

05.02 "Шахтер" – "Сондерийске" – 2:2

08.02 "Шахтер" – "Олимпия" – 3:1

09.02 "Шахтер" – "Вентспилс" – 1:0

Самая крупная победа была добыта в матче с "Олимпией"

Во время второго сбора команды в Белеке тренировку "Шахтера" посетил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

Марлос и Андрей Шевченко

Смотрите, как футболисты набирали форму в тренажерном зале:

А так тренировались на полях Турции:

Андрей Борячук во второй половине января на правах аренды перешел в "Ризеспор". Соглашение с турецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. В нынешнем чемпионате Украины Борячук поучаствовал лишь в трех матчах и отметился голом в ворота "Карпат".

Андрей Борячук / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Также стало известно, что Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в черниговской "Десне", нападающий Владислав Кулач – в полтавской "Ворскле". А 20-летний бразильский нападающий Фернандо вернулся из аренды в португальском "Спортинге".

В конце января полузащитник Манор Соломон получил травму на тренировке в Белеке. У футболиста было диагностировано повторное повреждение мышц задней поверхности правого бедра. На восстановление Манору понадобится около 12 недель. А сегодня стало известно, что джокер "Шахтера" вернется в строй к апрелю.

Лидер чемпионата Украины получил нового премиум-партнера. "Шахтер" – первый в Украине и четвертый в мире клуб после "Челси", "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити", заключивший с Rexona договор о сотрудничестве.

Перед матчем с "Бенфикой" корреспондент "Шахтера" поехал в Лиссабон и снял несколько интересных влогов про будущего соперника, город, и рассказал много интересных фактов.

В феврале у Богдана Бутко родился сын – футболист во второй раз стал отцом. Мальчика назвали Златан. Позже болельщиков "Шахтера" ждала еще одна новость про этого футболиста – Бутко отправился в аренду в польский "Лех", где будет играть до конца этого сезона.

А вот видео с завершающей тренировки перед первым матчем с "Бенфикой":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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