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"Шахтер" сыграет поединок с "Вольфсбургом" при пустых трибунах из-за коронавируса

10 марта, 15:53

Максим Перепелица

Встреча состоится 12 марта на "Фольксваген-Арене"

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" — "Шахтер" официально пройдет при закрытых трибунах из-за угрозы распространения коронавирусе. Немецкий клуб подтвердил информацию. Ранее с инициативой подобным образом ограничить мероприятия выступил Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Фанам, которые уже купили билеты на встречу – вернуть деньги. Встреча состоится 12 марта на "Фольксваген-Арене". Начало – 22.00.

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Уже известно о пяти поединках 1/8 финала Лиги Европы, которые пройдут без зрителей: "Копенгаген" – "Истанбул Башакшехир", "Базель" – "Айнтрахт Ф", "Севилья" — "Рома", "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон", "Хетафе" – "Интер".

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Ранее мы сообщали, что, скорее всего, матч Франция – Украина 27 марта в Париже тоже пройдет при пустых трибунах. Как заявила министр спорта Франции Роксана Марасиняну, во время спортивных соревнований в этой стране до 15 апреля на стадионах не может находиться более 1000 болельщиков.

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Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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