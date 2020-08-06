Українська
$ 27,7
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Шахтер ТВ" покажет разгром "Вольфсбурга" с комментарием Роберто Моралеса

6 августа, 19:05

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Роберто Моралес будет комментировать поединки на канале чемпионов Украины

Во вторник "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург", забив три гола на последних минутах встречи. Матч в Киеве был жарким: два удаления, отмененный после просмотра повтора пенальти, штанга и три мяча за пять минут. Этот результат вывел команду Луиша Каштру в четвертьфинал ЛЕ – в пятый раз в истории "горняки" дошли до такой стадии еврокубка.

Реклама

Еще раз пережить эмоции поединка на "Олимпийском" можно сегодня. 6 августа в 21:30 на "Шахтер ТВ" будет показан повтор матча "Шахтер" – "Вольфсбург".

Это будет первый оперативный повтор матча Лиги Европы в истории телеканала. Матч можно будет посмотреть с эксклюзивным комментарием Роберто Моралеса, об этом сообщает официальная страница "горняков" в Instagram.

Клубный канал "Шахтера" доступен в сервисе Shakhtar Club, также его можно смотреть на OLL.TV.

В тренде
"Босс" Усик на вертолете прилетел на боксерское шоу под Киевом: онлайн-трансляция боев

Читайте также: "Шахтер" уничтожил "Вольфсбург" в Киеве – три гола забиты за пять минут (видео)

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

трансляция Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Федерация футбола Турции оставила супергероя из
Федерация футбола Турции оставила супергероя из "Динамо" в Высшей лиге из-за коронавирусаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
"Шахтер" – "Вольфсбург": онлайн матча 1/8 финала Лиги ЕвропыФутбол
Форвард
Форвард "Динамо", избитый на квартире, пришел на шоу Усика с красоткой-женой: фотоФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Трансфер века в футболе:
Трансфер века в футболе: "Интер" расставил все точки над "і" в истории с переходом МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять