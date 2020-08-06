"Шахтер ТВ" покажет разгром "Вольфсбурга" с комментарием Роберто Моралеса

Во вторник "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл "Вольфсбург", забив три гола на последних минутах встречи. Матч в Киеве был жарким: два удаления, отмененный после просмотра повтора пенальти, штанга и три мяча за пять минут. Этот результат вывел команду Луиша Каштру в четвертьфинал ЛЕ – в пятый раз в истории "горняки" дошли до такой стадии еврокубка.

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Еще раз пережить эмоции поединка на "Олимпийском" можно сегодня. 6 августа в 21:30 на "Шахтер ТВ" будет показан повтор матча "Шахтер" – "Вольфсбург".

Это будет первый оперативный повтор матча Лиги Европы в истории телеканала. Матч можно будет посмотреть с эксклюзивным комментарием Роберто Моралеса, об этом сообщает официальная страница "горняков" в Instagram.

Клубный канал "Шахтера" доступен в сервисе Shakhtar Club, также его можно смотреть на OLL.TV.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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