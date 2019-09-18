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"Шахтер" U-19 в Юношеской Лиге Чемпионов начинает с поражения

18 сентября, 15:15

Украинская молодежка уступила сверстникам из "МанСити"

Шахтер U-19 - МанСити

Шахтер U-19 - МанСити / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В первом туре группового этапа Юношеской лиге УЕФА "Шахтер" U-19 проиграл дома "Манчестер Сити U-19 – 1:3. Также сегодня состоится встреча основных команд. Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" с фото и видео голов.

Единственный гол в составе горняков забил Бондаренко на 33-й минуте. Встреча прошла на тренировочном поле "Металлиста".

Следующий матч состоится на выезде с "Аталантой" 1 октября.

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"Шахтер" U-19 – "Ман Сити" U-19 1:3

Голы: 0:1 – 18 Бернабе, 0:2 – 26, автогол Kozik, 1:2 – 32 Бондаренко, 1:3 – 79 Зубди.

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"Шахтер" U-19 – Трубин, Kozik, Муравский, Якуба, Ocheretko (Abdulaiev, 87), Бондаренко, Крыськив, Мудрик (Судаков, 78), Гуров, Buleza, Сикан.

"Ман Сити" U-19 – Маулден, Rogers (Деле-Баширу, 77), Харвуд-Беллис, Огбета, Бернабе (Найт, 90), Дионку, Посо, Дойл, Amankwah, Браф, Зубди (Delap, 90).

Предупреждения: Якуба (22), Сикан (87), Гуров (90).

Как мы писали ранее, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Зарю" в последнем туре УПЛ

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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