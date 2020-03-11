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"Шахтер" улетел на матч с "Вольфсбургом": Степаненко не поможет команде в Германии

11 марта, 12:03

Елена Павлова

Луиш Каштру взял с собой 24 футболиста, а матч пройдет без зрителей

Донецкий "Шахтер" улетел на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга". Поединок состоится завтра, 12 марта, в Германии и пройдет без зрителей. Трибуны закрыли из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее с инициативой подобным образом ограничить мероприятия выступил Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. Фанам, которые уже купили билеты на встречу – вернуть деньги.

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На матч против "Вольфсбурга" Луиш Каштру взял 24 футболиста. Вне заявки остался опорник "горняков" Тарас Степаненко, который получил травму мениска. Его участие в ответной встрече с "Волками", а также товарищеских играх сборной Украины с Францией (27 марта) и Польшей (31 марта), пока под вопросом.

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Заявка "Шахтера":
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин.
Защитники: Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Бондарь, Додо, Исмаили.
Полузащитники: Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Марлос, Тете, Коноплянка, Коваленко, Патрик, Майкон, Сиприано, Болбат, Бондаренко, Фернандо.
Нападающие: Жуниор Мораес, Сикан.

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Напомним, ответный матч между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоится 19 марта в Харькове.

Смотрите, как "Шахтер" вырвал победу у "Колоса"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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состав Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург коронавирус заявка

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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