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"Шахтер" улетел в Германию на решающие матчи Лиги Европы: опубликован состав

10 августа, 10:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

В четвертьфинале турнира "горняки" сразятся с "Базелем"

Донецкий "Шахтер" отправился в Германию для участия в решающих матчах Лиги Европы. Напомним, "горняки" в 1/4 финала встретятся со швейцарским "Базелем". Матч пройдет в Гельзенкирхене на стадионе "Фельтинс Арена". Победитель определится по итогам одного матча. В полуфинале их будет ждать победитель пары "Интер" – "Байер".

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В 9:30 утра делегация "Шахтера" вылетела из Украины. Главный тренер команды Луиш Каштру взял с собой следующих футболистов:

Вратари: Пятов, Трубин, Шевченко

Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Бондарь, Витао, Хочолава, Матвиенко,

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Полузащитники: Сиприано, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Коваленко, Пихаленок, Марлос, Тете, Дентиньо, Фернандо, Тайсон, Коноплянка, Соломон

Нападающие: Мораес, Сикан

Ранее мы писали, что "Шахтер" покорил особый голевой рубеж в сезоне 2019/2020. Донецкая команда продолжает выступления в Лиге Европы и может пополнить свой баланс.

Также мы писали, что самый молодой арбитр в истории Премьер-лиги обслужит матч "Шахтер" – "Базель" в Лиге Европы. Майкл Оливер впервые будет работать на матче "горняков".

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы:

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк Базель

Источник: Сегодня|Спорт

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