"Шахтер" уничтожил "Вольфсбург" в Киеве: три гола забиты за пять минут (видео)

Обзор ответной игры 1/8 финала Лиги Европы: два удаления, штанга, отмененный пенальти и три гола в концовке

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Лиги Европы. В ответном матче 1/8 финала в Киеве на "Олимпийском" "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" 3:0, а с учетом первого матча в Германии "горняки" прошли немецкий клуб со счетом 5:1.

Реклама

До 89-й минуте в поединке была ничья 0:0, которая полностью устраивала хозяев. Но затем голы посыпались! Первый в матче мяч был забит за минуту до окончания основного времени – его автором стал Жуниор Мораес. На второй добавленной минуте Манор Соломон упрочил преимущество чемпионов Украины, а на четвертой компенсированной Мораес оформил дубль. Смотрите хронику матча "Шахтер" – "Вольфсбург".

"Шахтер" в 1/4 финала Лиги Европы 11 августе в Гельзенкирхене сыграет с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт" (первый матч – 3:0). С этой стадии все противостояния будут из одного матча и пройдут в четырех городах Германии.

В другой паре "Копенгаген" принимал на своем поле "Истанбул Башакшехир" и разгромил соперника со счетом 3:0. В первой игре победу, напомним, одержал турецкий клуб, но с минимальным счетом. По сумме двух матчей в четвертьфинал вышел клуб из Дании.

Реклама

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама