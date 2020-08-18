"Шахтер" установил личный рекорд в рейтинге УЕФА

Текущий сезон стал для "горняков" одним из лучших в истории

Донецкий "Шахтер" установил личный рекорд в клубном рейтинге УЕФА. В текущем сезоне "горняки" дошли до полуфинала Лиги Европы, что позволило команде подняться на 12-е место среди всех европейских команд, сообщает УАФ.

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В текущем сезоне "Шахтер" набрал 22 очка, больше было только в сезонах 2010/11, когда "горняки" дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, и триумфального 2008/09 с победой в Кубке УЕФА. Тем не менее, наивысшей позицией до сегодняшнего дня была 13-я в 2013 году.

Команда Луиша Каштру оставила позади себя такие команды как дортмундская "Боруссия", английские "Тоттенхэм", "Челси". Позади украинского чемпиона располагаются два полуфиналиста Лиги чемпионов "Лион" и "Лейпциг", а также обидчик "оранжево-черных" "Интер".

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Добавим, что киевское "Динамо" занимает 26-е место, луганская "Заря" – 115-е, "Александрия" – 151-е, а "Мариуполь" – 152-е.

В следующем евросезоне Украину представят "Шахтер" (группа Лиги чемпионов), "Динамо" (квалификация Лиги чемпионов), "Заря" (группа Лиги Европы), "Десна" и "Колос" (квалификация Лиги Европы).

Смотрите, как "Шахтер" играл с "Интером" в Лиге Европы:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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