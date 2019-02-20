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"Шахтер" в атаке был круче: "Барса" не смогла забить "Лиону" на выезде. Видео лучших моментов

Сегодня, 00:10

Неожиданные 0:0 в противостоянии "Лиона" и Лионеля. Судьба путевки в 1/4 финала решится на поле каталонцев

Лионель против "Лиона" - 0:0
Лионель против "Лиона" - 0:0. Фото: AFP
"Шахтер" в атаке был круче: "Барса" не смогла забить "Лиону" на выезде. Видео лучших моментов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c7e/674/5c6c7e674d343.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c7e/674/5c6c7e674d343.jpg Футбол Неожиданные 0:0 в противостоянии "Лиона" и Лионеля. Судьба путевки в 1/4 финала решится на поле каталонцев

Первая игра 1/8 Лиги чемпионов "Лион" – "Барселона" завершилась ничьей – 0:0. Лионель Месси, имевший множество моментов, так и не смог забить "Лиону". Все теперь решится в ответной встрече на "Камп Ноу" 13 марта.

Безголевая ничья в первой встрече стала неожиданностью, учитывая, что до этого "Барса" неизменно забивала, а "Лион" – стабильно пропускал в каждом из шести матчей нынешней Лиги чемпионов. Но тут обе эти серии прервались. 

Лучшие моменты первого тайма

Лучшие моменты второго тайма

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Напомним, именно "Лион" не пустил "Шахтер" в 1/8 ЛЧ. Но если "горняки" на поле французов в октябре отличились дважды (2:2), то "Барса" ни разу не пробила кипера "ткачей".

Отметим, что с трибун стадиона в Лионе за игрой местной команды с "Барсой" наблюдали экс-босс УЕФА Мишель Платини и известный в прошлом тренер Жерар Улье, в середине "нулевых" приглашавшийся на пост коуча "Динамо", но так им и не ставший.

Лион — Барселона 0:0

Лион: Лопеш — Дюбуа, Марсело, Денайер, Менди — Терье (Корне, 78), Ндомбеле (Диоп, 84) — Траоре (Тусар, 69), Депай, Ауар — Дембеле.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич, Бускетс, Роберто (Видаль, 81) — Дембеле (Коутиньо, 67), Месси, Суарес.

Предупреждения: Ауар, Дюбуа — Роберто, Семеду

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Месси

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