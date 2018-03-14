"Шахтер" в меньшинстве проиграл "Роме" и вылетел из Лиги чемпионов

В Риме завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер". Украинский клуб проиграл с минимальным счетом 0:1 и прекратил борьбу за трофей. Наш сайт проводил текстовый онлайн матча "Рома" – "Шахтер". На стадионе присутствовали 47 693 зрителя.

После стартового штурма "Ромы" (Джеко пробивал на 25-й секунде матча!) "Шахтер" сумел отодвинуть игру от своих ворот и даже чаще контролировать мяч. В середине первого тайма нападающий "Шахтера" Факунда Феррейра "обокрал" защитника "Ромы" и выбежал один на один с вратарем, но в борьбе с догоняющим его игроком итальянского клуба не сумел точно пробить. Похожий момент был у аргентинца и в концовке первого тайма.

Во втором тайме Эдин Джеко на 52-й минуте вывел "Рому" вперед. На 79-й Иван Ордец сорвал атаку хозяев и получил прямую красную карточку. "Горняки" пытались атаковать, на последних минутах имели несколько хороших моментов, но забить гол так и не смогли. 2:2 по итогам двух игр, но гол, забитый римлянами в Харькове, выводит их в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии ЛЧ состоится в пятницу, 16 марта.

























































"Рома" – "Шахтер" – 1:0 (0:0)

Гол: Джеко (52)

Желтые карточки: Флоренци (39), Манолас (54) – Степаненко (71), Фред (76), Феррейра (80)

Удаление: Ордец (79)

Напомним, что в первом матче три недели назад "Шахтер" в Харькове одержал волевую победу над "Ромой" со счетом 2:1.