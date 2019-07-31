Александрия - Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80 2019-07-31T21:07:00+03:00 Футбол Подопечные Луиша Каштру обыграли "Александрию"

В первом туре чемпионата Украины "Шахтер" играл в гостях у "Александрии". Уже на шестой минуте Анатолий Абдула назначил 11-ти метровый удар. Гричишкин сбил Мораеса в штрафной площади. Пробивать пенальти взялся Марлос, но удар полузащитника потянул кипер "Александрии" Юрий Панькив.

Спустя 15 минут мог забивать Хочолава. Защитник замыкал навес со стандарта и попал в штангу ворот. Добивание Панькив хоть и со второй попытки, но взял в руки. На 30-й минуте опасно пробивал Третьяков, но Пятов спокойно забрал мяч. Но команда Владимира Шарана все-таки смогла открыть счет в матче. На 42-й минуте Ковалец принял справа, сместился в центр, вывел Третьякова на позицию в штрафной. Тот пробил точно в уголок низом мимо вратаря и двух защитников.

Вторую половину матча команда Шарана начала более активно. На 47 минуте Банада головой пробил рядом со штангой после навеса Мирошниченко. Но уже через две минуты Соломон прострелил в центру штрафной, мяч от Мораеса отскочил в Бабаогло и летел в ворота. Вратарь среагировал и сразу зафиксировал мяч. Но, все-таки "Александрия" пропустила и помог им в этом свой же защитник. На 58 минуте Бухал забил в свои ворота. Тайсон обыгрался с Патриком, который шикарно отдал пяткой, и аккуратно отпасовал в центр, после чего мяч попал прямо в Бухала, а затем и в ворота. Спустя семь минут Тайсон классно закинул на Исмаили, который отдал под удар Мораесу. Жуниор с лету пробил чуть выше ворот. Точку в поединке поставил Дентиньо. В компенсированное время Бланко Лещук получил мяч в штрафной и покатил на дальнюю штангу, где полузащитнику оставалось закатить мяч в пустые ворота.

"Александрия" – "Шахтер" 1:3

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Голы: 1:0 – 42 Третьяков, 1:1 – 58, автогол Бухал, 1:2 – 73 Тайсон, 1:3 –90 Дентиньо.

"Александрия": Панькив,Бухал,Мирошниченко, Бабогло, Пашаев, Банада(Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 65), Третьяков, Ковалец (Запорожан, 72), Гречишкин, Ситало.

В тренде "Шахтер" в сложном матче одержал первую победу при новом тренере

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Исмаили, Кривцов, Степаненко, Соломон(Дентиньо, 84), Болбат (Матвиенко, 90), Тайсон, Алан Патрик, Марлос, Мораес (Бланко Лещук, 74).

Предупреждения: Степаненко (71), Запорожан (76), Алан Патрик (86).

Кстати, лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел в "Палмейрас". Бразильский форвард Луис Адриано уехал из "Спартака" на родину.

Напомним, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

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